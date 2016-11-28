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Ohio State student from Medina hides in classroom during attack

Beacon Journal staff report

Published: November 28, 2016 - 11:07 PM | Updated: November 28, 2016 - 11:09 PM
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