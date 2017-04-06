Ohio student’s family sues the man charged with killing her

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FVU0VPTiwgT0hJTzogVGhlIGZhbWlseSBvZiBhIHNsYWluIE9oaW8gY29sbGVnZSBzdHVk
ZW50IHdobyBkaXNhcHBlYXJlZCB3aGlsZSBiaWN5Y2xpbmcgaXMgc3VpbmcgdGhlIHN1c3BlY3Qg
Y2hhcmdlZCBpbiB0aGUgcG90ZW50aWFsIGRlYXRoIHBlbmFsdHkgY2FzZS48L3A+PHA+VGhlIHdy
b25nZnVsIGRlYXRoIGxhd3N1aXQgZmlsZWQgV2VkbmVzZGF5IGJ5IFNpZXJhaCBKb3VnaGluJiM4
MjE3O3MgZmFtaWx5IHNlZWtzIHVuc3BlY2lmaWVkIGRhbWFnZXMgZnJvbSBKYW1lcyBXb3JsZXks
IG9mIHJ1cmFsIERlbHRhLiBUaGUgZmFtaWx5JiM4MjE3O3MgYXR0b3JuZXkgdGVsbHMgdGhlIEJs
YWRlIGluIFRvbGVkbyB0aGV5IHdhbnQgdG8gZ2V0IGNvbnRyb2wgb2YgV29ybGV5JiM4MjE3O3Mg
cHJvcGVydHkgYW5kIGRlc3Ryb3kgYSBiYXJuIHdoZXJlIGF1dGhvcml0aWVzIGZvdW5kIGFuZCBo
aWRkZW4gcm9vbSB3aXRoIHJlc3RyYWludHMgYW5kIGEgZnJlZXplciB3aXRoIGJsb29kIGluc2lk
ZS48L3A+PHA+V29ybGV5JiM4MjE3O3MgYXR0b3JuZXkgd291bGRuJiM4MjE3O3QgY29tbWVudCBv
biB0aGUgbGF3c3VpdC48L3A+PHA+VGhlIDU3LXllYXItb2xkIFdvcmxleSBoYXMgcGxlYWRlZCBu
b3QgZ3VpbHR5IHRvIGNoYXJnZXMgaW5jbHVkaW5nIGFnZ3JhdmF0ZWQgbXVyZGVyLjwvcD48cD5K
b3VnaGluIHdhcyBmb3VuZCBkZWFkIGluIGEgY29ybmZpZWxkIGxhc3QgSnVseSwgdGhyZWUgZGF5
cyBhZnRlciB0aGUgMjAteWVhci1vbGQgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBUb2xlZG8gc3R1ZGVudCB3YXMg
bGFzdCBzZWVuIGJpY3ljbGluZyBuZWFyIGhlciBob21lIDIwIG1pbGVzIHdlc3Qgb2YgVG9sZWRv
LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.