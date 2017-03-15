Ohio Supreme Court puts ruling to overturn rapist’s 112-year sentence on hold

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFRoZSBPaGlvIFN1cHJlbWUgQ291cnQgaGFzIHB1dCBvbiBob2xkIGl0cyBk
ZWNpc2lvbiBvdmVydHVybmluZyBhIGNvbnZpY3RlZCByYXBpc3QmIzgyMTc7cyAxMTIteWVhciBw
cmlzb24gc2VudGVuY2UuPC9wPjxwPkluIGEgNS0yIHJ1bGluZyBXZWRuZXNkYXksIHRoZSBjb3Vy
dCBhZ3JlZWQgd2l0aCBhIHByb3NlY3V0b3ImIzgyMTc7cyByZXF1ZXN0IHRvIGRlbGF5IHRoZSBj
YXNlIHdoaWxlIGFuIGFwcGVhbCBpcyBtYWRlIHRvIHRoZSBVLlMuIFN1cHJlbWUgQ291cnQuPC9w
PjxwPlRoZSBNYWhvbmluZyBDb3VudHkgUHJvc2VjdXRvciYjODIxNztzIE9mZmljZSB3YW50cyB0
aGUgaGlnaCBjb3VydCB0byB0YWtlIHVwIHRoZSBjYXNlIG9mIHRoZSAyMDA4IHNlbnRlbmNlIGdp
dmVuIHRvIEJyYW5kb24gTW9vcmUgZm9yIGNyaW1lcyBjb21taXR0ZWQgd2hlbiBoZSB3YXMgMTUu
PC9wPjxwPk1vb3JlIHdhcyB0cmllZCBhcyBhbiBhZHVsdCBhbmQgY29udmljdGVkIGJ5IGEganVy
eSBpbiB0aGUgMjAwMSBhcm1lZCBraWRuYXBwaW5nLCByb2JiZXJ5IGFuZCBnYW5nIHJhcGUgb2Yg
YSAyMi15ZWFyLW9sZCBZb3VuZ3N0b3duIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkgc3R1ZGVudC48L3A+PHA+
VGhlIE9oaW8gU3VwcmVtZSBDb3VydCBvdmVydHVybmVkIHRoZSBzZW50ZW5jZSBpbiBEZWNlbWJl
ciwgc2F5aW5nIGl0IGNvbnN0aXR1dGVzIGNydWVsIGFuZCB1bnVzdWFsIHB1bmlzaG1lbnQuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.