Ohio tornadoes damage businesses, interrupt graduation

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TUlERExFVE9XTiwgT0hJTzogVG9ybmFkb2VzIHRoYXQgc3dlcHQgdGhyb3VnaCBzb3V0aHdl
c3QgT2hpbyB0b3NzZWQgZHJhaW5hZ2UgcGlwZXMgdGhyb3VnaCB0aGUgZ2xhc3Mgd2luZG93cyBv
ZiBhIG1vdG9yY3ljbGUgc2hvcCBhbmQgaGVhdmlseSBkYW1hZ2VkIGEgaGFuZGZ1bCBvZiBob21l
cy48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IHRoZXJlIGFyZSBubyByZXBvcnRzIG9mIHNlcmlvdXMg
aW5qdXJpZXMgZnJvbSB0aGUgc3Rvcm0gV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0LjwvcD48cD5TdXNwZWN0ZWQg
dG9ybmFkbyBkYW1hZ2Ugd2FzIHJlcG9ydGVkIGluIENsYXJrLCBHcmVlbmUgYW5kIE1pYW1pIGNv
dW50aWVzLjwvcD48cD5Tb21lIG9mIHRoZSBoZWF2aWVzdCBkYW1hZ2Ugd2FzIGluIHRoZSBjb21t
dW5pdHkgb2YgUGFyayBMYXluZSBqdXN0IG5vcnRoZWFzdCBvZiBEYXl0b24gd2hlcmUgYSBnYXMg
c3RhdGlvbiB3YXMgZGVzdHJveWVkPC9wPjxwPkF0IGxlYXN0IGZvdXIgbW9iaWxlIGhvbWVzIGFu
ZCB0aGUgbW90b3JjeWNsZSBkZWFsZXJzaGlwIGFsc28gd2VyZSBkYW1hZ2VkIGluIHRoYXQgYXJl
YS48L3A+PHA+VGhlIHN0b3JtIGFsc28gZGlzcnVwdGVkIGEgWGVuaWEgSGlnaCBTY2hvb2wmIzgy
MTc7cyBncmFkdWF0aW9uIGF0IFdyaWdodCBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5JiM4MjE3O3MgYmFza2V0
YmFsbCBhcmVuYS48L3A+PHA+U3R1ZGVudHMgd2VyZSB0b2xkIHRvIG1vdmUgb2ZmIHRoZSBmbG9v
ciBhbmQgYXdheSBmcm9tIGEgbGFyZ2Ugc2NvcmVib2FyZCB0aGF0IGhhbmdzIG92ZXJoZWFkLjwv
cD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.