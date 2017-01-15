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Ohio urging police agencies to meet new statewide standards

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: January 15, 2017 - 10:13 PM
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FILE  In this April 29, 2015, file photo, Ohio Gov. John Kasich, center, joined by state Public Safety Director John Born, right, and former state Sen. Nina Turner, left, announces a plan to establish the first-ever statewide police standards for the proper use of force, recruiting and hiring, during a Statehouse news conference in Columbus, Ohio. Born says the hope is that Ohio law enforcement agencies employing about two-thirds of all officers will adopt the standards by a March 2017 deadline. (AP Photo/Andrew Welsh-Huggins, File)


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