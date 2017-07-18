Ohio victims’ rights effort certified for fall ballot

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5DT0xVTUJVUzogT2hpbyYjODIxNztzIGVsZWN0aW9u
cyBjaGllZiBoYXMgY2VydGlmaWVkIGZvciB0aGUgZmFsbCBiYWxsb3QgYSBwcm9wb3NlZCBjb25z
dGl0dXRpb25hbCBhbWVuZG1lbnQgZ2l2aW5nIGNyaW1lIHZpY3RpbXMgYW5kIHRoZWlyIGZhbWls
aWVzIHRoZSBzYW1lIHJpZ2h0cyBhcyB0aGUgYWNjdXNlZC48L3A+PHA+VGhlIG9mZmljZSBvZiBT
ZWNyZXRhcnkgb2YgU3RhdGUgSm9uIEh1c3RlZCBzYWlkIE1vbmRheSB0aGF0IHByb3BvbmVudHMg
b2YgdGhlIHByb3Bvc2FsIGhhZCBzdWJtaXR0ZWQgbW9yZSB0aGFuIDM3MSwwMDAgdmFsaWQgc2ln
bmF0dXJlcywgYWJvdmUgdGhlIHJlcXVpcmVkIG51bWJlciBvZiBhYm91dCAzMDUsMDAwLjwvcD48
cD5UaGUgcHJvcG9zYWwgaXMgZHViYmVkIE1hcnN5JiM4MjE3O3MgTGF3IGZvciBPaGlvLiBJdCB3
b3VsZCByZXF1aXJlIHRoYXQgdmljdGltcyBhbmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMgYmUgbm90aWZpZWQg
b2YgYWxsIGNvdXJ0IHByb2NlZWRpbmdzLCBiZSBhbGxvd2VkIHRvIHRlbGwgdGhlaXIgYWNjb3Vu
dHMgb2YgdGhlIGNyaW1lIGFuZCBnaXZlIHZpY3RpbXMgaW5wdXQgb24gcGxlYSBkZWFscy48L3A+
PHA+VGhlIG1lYXN1cmUgaXMgbmFtZWQgZm9yIGEgQ2FsaWZvcm5pYSB3b21hbiBzdGFsa2VkIGFu
ZCBraWxsZWQgYnkgaGVyIGV4LWJveWZyaWVuZCBpbiAxOTgzLiBUaGUgYWNjdXNlZCB3YXMgcmVs
ZWFzZWQgb24gYmFpbCBhIHdlZWsgYWZ0ZXIgaGVyIG11cmRlciB3aXRob3V0IGhlciBmYW1pbHkg
YmVpbmcgdG9sZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.