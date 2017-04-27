Ohio wants 4,700 educators back in fingerprint-check system

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVMsIE9oaW86IEFib3V0IDQsNzAwIGxpY2Vuc2VkIGdyYWRlLXNjaG9vbCBlZHVj
YXRvcnMgYXJlIG1pc3NpbmcgZnJvbSBPaGlvJiM4MjE3O3MgZmluZ2VycHJpbnQtdHJhY2tpbmcg
c3lzdGVtIHRoYXQgaGVscHMgbm90aWZ5IHRoZWlyIGVtcGxveWVycyBhYm91dCBhbnkgbmV3IGNy
aW1pbmFsIGNoYXJnZXMgYWdhaW5zdCB0aGVtLCBzbyB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGJlaW5nIGFza2Vk
IHRvIHZvbHVudGFyaWx5IGJlIGZpbmdlcnByaW50ZWQgYWdhaW4gYW5kIGdldCBiYWNrZ3JvdW5k
IGNoZWNrcyB3aGlsZSBvZmZpY2lhbHMgc2VlayB0byBmaXggYSBsb29waG9sZSB0aGF0IGxlZCB0
byB0aGUgcHJvYmxlbS48L3A+PHA+QXQgbGVhc3QgMSwyMDAgb2YgdGhvc2UgZWR1Y2F0b3JzIGN1
cnJlbnRseSB3b3JrIGluIE9oaW8gcHVibGljIHNjaG9vbHMsIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgc3Rh
dGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBFZHVjYXRpb24uPC9wPjxwPlRoZSBpc3N1ZSBzdXJmYWNlZCBiZWZv
cmUgdGhlIGN1cnJlbnQgc2Nob29sIHllYXIsIGFuZCB0aGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBFZHVjYXRp
b24gaGFzIGJlZW4gY2hlY2tpbmcgdGhlIE9oaW8gQ291cnQgTmV0d29yayB0byBtYWtlIHN1cmUg
bm9uZSBvZiB0aGUgZWR1Y2F0b3JzIGluIHF1ZXN0aW9uIGhhcyBhIG5vdGV3b3J0aHkgY3JpbWlu
YWwgY2FzZSB0aGF0IG1lcml0cyBub3RpZnlpbmcgdGhlaXIgZW1wbG95ZXJzIGluIHRoZSBtZWFu
dGltZSwgc3RhdGUgU3VwZXJpbnRlbmRlbnQgUGFvbG8gRGVNYXJpYSBzYWlkLiBIZSBzYWlkIFRo
dXJzZGF5IG5vIHN1Y2ggaW5zdGFuY2UgaGFzIGJlZW4gZm91bmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBk
byBoYXZlIHByb3RlY3Rpb25zIGluIHBsYWNlLCYjODIyMTsgYnV0IHRoZSBjb3VydC1jaGVja2lu
ZyBtZXRob2QgaXMgY3VtYmVyc29tZSwgc3BvcmFkaWMgYW5kIHRodXMgbm90IGEgbG9uZy10ZXJt
IHNvbHV0aW9uLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGUgZGVwYXJ0bWVudCBtb3N0IHJlY2VudGx5IGNv
bmR1Y3RlZCB0aG9zZSBjb3VydCBjaGVja3MgYWJvdXQgYSBtb250aCBhZ28sIHNwb2tlc3dvbWFu
IEJyaXR0YW55IEhhbHBpbiBzYWlkLiBUaGUgdGltZSBsYXBzZSBsZW5kcyBpbXBldHVzIGZvciBh
IG1vcmUgcGVybWFuZW50IHNvbHV0aW9uIGJlY2F1c2UgaWYgYW4gYWZmZWN0ZWQgZWR1Y2F0b3Ig
aGFkIGEgbmV3IGNyaW1pbmFsIGNhc2UgaW4gdGhlIHBhc3QgbW9udGgsIHRoZSBkZXBhcnRtZW50
IGFuZCB0aGUgc2Nob29sIGRpc3RyaWN0IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IG5lY2Vzc2FyaWx5IGtub3cg
YWJvdXQgaXQgeWV0LjwvcD48cD5UaGUgYWZmZWN0ZWQgZ3JvdXAgYW1vdW50cyB0byBsZXNzIHRo
YW4gMiBwZXJjZW50IG9mIE9oaW8mIzgyMTc7cyAzMTgsMDAwIGxpY2Vuc2VkIGVkdWNhdG9ycy4g
SXQgaW5jbHVkZXMgcGVvcGxlIHN1Y2ggYXMgdGVhY2hlcnMgYW5kIGNvYWNoZXMgd2hvIHdlbnQg
dGhyb3VnaCBiYWNrZ3JvdW5kIGNoZWNrcyBmb3IgbGljZW5zdXJlIGJ1dCBhcmUgbm8gbG9uZ2Vy
IGluIHRoZSBmaW5nZXItcHJpbnQgdHJhY2tpbmcgc3lzdGVtLCBjYWxsZWQgdGhlIFJhcGJhY2sg
UHJvZ3JhbSwgYmVjYXVzZSB0aGVpciBsaWNlbnNlcyBsYXBzZWQsIGV2ZW4gaWYgdGhleSB3ZXJl
IGxhdGVyIHJlLWVzdGFibGlzaGVkLCBvciBmb3Igb3RoZXIgcmVhc29ucywgc3VjaCBhcyBoYXZp
bmcgYSBzbXVkZ2VkIHNldCBvZiBwcmludHMgaW5pdGlhbGx5LCBEZU1hcmlhIHNhaWQuPC9wPjxw
PlRoZSBkZXBhcnRtZW50IHNheXMgaXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGF1dGhvcml0eSB0byBm
b3JjZSB0aG9zZSBlZHVjYXRvcnMgdG8gYmUgZmluZ2VycHJpbnRlZCBhZ2Fpbi48L3A+PHA+RGVN
YXJpYSBub3RpZmllZCBTdGF0ZSBCb2FyZCBvZiBFZHVjYXRpb24gbWVtYmVycyBpbiBhIFRodXJz
ZGF5IGxldHRlciBhYm91dCB0aGUgcHJvYmxlbS4gSGUgc2FpZCBoZSYjODIxNztsbCBhbHNvIGFz
ayB0aGVtIHRvIHNlZWsgbGVnaXNsYXRpdmUgaGVscCB0byBhZGRyZXNzIGl0LiBUaGUgZGVwYXJ0
bWVudCBhbHNvIGlzIHNlbmRpbmcgbGV0dGVycyB0byBhZmZlY3RlZCBsaWNlbnNlZXMsIHJlcXVl
c3RpbmcgdGhhdCB2b2x1bnRhcmlseSBnZXQgYSBuZXcgYmFja2dyb3VuZCBjaGVjayB3aXRoIG5l
dyBmaW5nZXJwcmludHMuPC9wPjxwPlRoZSBkZWNhZGUtb2xkIFJhcGJhY2sgUHJvZ3JhbSwgY3Jl
YXRlZCBieSBzdGF0ZSBsYXcgYW5kIHJ1biBieSB0aGUgQnVyZWF1IG9mIENyaW1pbmFsIEludmVz
dGlnYXRpb24sIGlzIG1lYW50IGFzIGEgY29udGludWFsIHNhZmVndWFyZCB0byBlbnN1cmUgdGhh
dCBjZXJ0YWluIHBlb3BsZSwgc3VjaCBhcyB0ZWFjaGVycyBvciBmb3N0ZXIgcGFyZW50cywgZG9u
JiM4MjE3O3QgcmVtYWluIGluIHN1Y2ggcG9zaXRpb25zIG9mIHRydXN0IGlmIHRoZXkmIzgyMTc7
cmUgY29udmljdGVkIG9mIGNyaW1lcyBhZnRlciB0aGVpciBpbml0aWFsIGJhY2tncm91bmQgY2hl
Y2tzLiBUaGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBFZHVjYXRpb24gaXMgYnkgZmFyIHRoZSBsYXJnZXN0IHVz
ZXIsIHNhaWQgRGFuIFRpZXJuZXksIGEgc3Bva2VzbWFuIGZvciB0aGUgYXR0b3JuZXkgZ2VuZXJh
bCYjODIxNztzIG9mZmljZS48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkZpbmQg
S2FudGVsZSBGcmFua28gYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9rYW50ZWxl
MTAiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL2thbnRlbGUxMDwvYT4g
LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.