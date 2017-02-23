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Ohio, Wisconsin kick start interstate talks on Trump effect

By Julie Carr Smyth and Scott Bauer
Associated Press

Published: February 23, 2017 - 12:00 PM | Updated: February 23, 2017 - 01:46 PM
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FILE  In this June 28, 2016, file photo, Ohio House Speaker Cliff Rosenberger speaks during an event to mark the renaming of Port Columbus International Airport to John Glenn Columbus International Airport in Columbus, Ohio. Rosenberger and Wisconsin Assembly Speaker Robin Vos were set to meet Thursday, Feb. 23, 2017, in Ohio to discuss how the Republican legislative leaders are joining forces to prepare for changes in how the federal government deals with states during President Donald Trump's administration. (AP Photo/Jay LaPrete, File)


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