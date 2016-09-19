Ohio woman gets 18 years to life in son’s fatal beating at motel

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SEFNSUxUT04sIE9ISU86IEEgd29tYW4gd2hvIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IGluIHRoZSBmYXRh
bCBiZWF0aW5nIG9mIGhlciA1LXllYXItb2xkIHNvbiBhdCBhbiBPaGlvIG1vdGVsIGhhcyBiZWVu
IHNlbnRlbmNlZCB0byAxOCB5ZWFycyB0byBsaWZlIGluIHByaXNvbi48L3A+PHA+QSBCdXRsZXIg
Q291bnR5IGp1ZGdlIG9uIE1vbmRheSBzZW50ZW5jZWQgMjYteWVhci1vbGQgVGhlcmVzYSBIYXdr
aW5zLVN0ZXBoZW5zLCB3aG8gd2FzIG9uZSBvZiB0aHJlZSB3b21lbiBjaGFyZ2VkIGFmdGVyIHRo
ZSBBcHJpbCBiZWF0aW5nLiBTaGUgaGFkIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IHRvIGNoYXJnZXMgb2YgbXVy
ZGVyIGFuZCBjaGlsZCBlbmRhbmdlcmluZy4gQSBtZXNzYWdlIGxlZnQgZm9yIGhlciBhdHRvcm5l
eSBNb25kYXkgd2FzbiYjODIxNzt0IGltbWVkaWF0ZWx5IHJldHVybmVkLjwvcD48cD5BbGV4YW5k
ZXIgU3RlcGhlbnMgZGllZCBmcm9tIGhpcyBpbmp1cmllcyBhZnRlciBwb2xpY2UgZm91bmQgaGlt
IGFuZCBoaXMgaW5qdXJlZCA2LXllYXItb2xkIGJyb3RoZXIgaW4gTWlkZGxldG93bi48L3A+PHA+
UG9saWNlIHNheSBIYXdraW5zLVN0ZXBoZW5zIGFuZCBSYWNoZWwgQm9zdGlhbiB0aWVkIEFsZXhh
bmRlciB1cCBmb3IgbmVhcmx5IGEgZGF5IGFuZCBzZXZlcmVseSBiZWF0IGhpbS4gQm9zdGlhbiB3
YXMgc2VudGVuY2VkIGVhcmxpZXIgdG8gMTggeWVhcnMgdG8gbGlmZSBhZnRlciBwbGVhZGluZyBn
dWlsdHkgdG8gbXVyZGVyIGFuZCBjaGlsZCBlbmRhbmdlcmluZy48L3A+PHA+Qm9zdGlhbiYjODIx
NztzIG1vdGhlciB3YXMgc2VudGVuY2VkIHRvIHRocmVlIHllYXJzIGZvciBvYnN0cnVjdGluZyBq
dXN0aWNlLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.