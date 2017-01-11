Ohio woman pleads guilty over dad’s fatal heroin injection

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEEgY2VudHJhbCBPaGlvIHdvbWFuIGFjY3VzZWQgb2YgaW5qZWN0aW5nIGhl
ciBmYXRoZXIgd2l0aCBhIGxldGhhbCBkb3NlIG9mIGhlcm9pbiBoYXMgcGxlYWRlZCBndWlsdHkg
aW52b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyIGFuZCBiZWVuIHNlbnRlbmNlZCB0byB0aHJlZSB5ZWFy
cyBpbiBwcmlzb24uPC9wPjxwPlByb3NlY3V0b3JzIHNheSAyNy15ZWFyLW9sZCBMaW5kc2F5IE5l
d2tpcmssIG9mIENvbHVtYnVzLCBpbmplY3RlZCBoZXJvaW4gaW50byB0aGUgYXJtIG9mIGhlciA1
NS15ZWFyLW9sZCBmYXRoZXIgaW4gRmVicnVhcnkgYWZ0ZXIgaW5qZWN0aW5nIGhlcnNlbGYuIFdo
ZW4gc2hlIHdva2UgdXAsIGhlciBmYXRoZXIgd2FzIHVucmVzcG9uc2l2ZS48L3A+PHA+U2hlIHBs
ZWFkZWQgZ3VpbHR5IHRvIGludm9sdW50YXJ5IG1hbnNsYXVnaHRlciBvbiBUdWVzZGF5IHVuZGVy
IGEgZGVhbCB3aXRoIHByb3NlY3V0b3JzLCBhbmQgYSBjaGFyZ2Ugb2YgY29ycnVwdGluZyBzb21l
b25lIHdpdGggZHJ1Z3Mgd2FzIGRyb3BwZWQuPC9wPjxwPlRoZSBDb2x1bWJ1cyBEaXNwYXRjaCBy
ZXBvcnRzIGRlZmVuc2UgYXR0b3JuZXkgVGhvbWFzIExpbmluZ2VyIHNhaWQgdGhhdCBOZXdraXJr
IGFuZCBoZXIgZmF0aGVyIHdlcmUgYm90aCBkcnVnIHVzZXJzIGFuZCB0aGF0IGl0IHdhcyBjbGVh
ciBzaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGludGVuZCB0byBraWxsIGhpbS48L3A+PHA+VGhlIGp1ZGdlIGlu
ZGljYXRlZCBzaGUgd2FzIGdsYWQgTmV3a2lyayBpcyBpbnRlcmVzdGVkIGluIHRha2luZyBhZHZh
bnRhZ2Ugb2YgcHJvZ3JhbXMgdG8gYWRkcmVzcyBoZXIgYWRkaWN0aW9uIHdoaWxlIGluIHByaXNv
bi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.