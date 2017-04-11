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Ohio woman pleads not guilty to recorded sex acts with dog

Associated Press

Published: April 11, 2017 - 10:07 AM | Updated: April 11, 2017 - 01:23 PM
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This undated photo provided by the Trumbull County Sheriff's Office in Warren, Ohio, shows Amber Finney, who pleaded not guilty Monday, April 10, 2017, to a misdemeanor charge of having sex with a dog in an incident authorities say was recorded on video. (Trumbull County Sheriff's Office via AP)


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