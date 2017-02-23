Ohio woman’s sassy obit warns people to wait to claim her stuff

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFJlbGF0aXZlcyBvZiBhIDkxLXllYXItb2xkIE9oaW8gd29tYW4gd2hvIGRp
ZWQgdGhpcyB3ZWVrIGFyZSBnaXZpbmcgaGVyIHRoZSBsYXN0IHdvcmQgd2l0aCBhIHNhc3N5LCBv
Y2Nhc2lvbmFsbHkgcHJvZmFuZSBvYml0dWFyeSB0aGF0IHN0YXJ0cyB3aXRoIHRoZSBiYXNpY3Mg
JiM4MjEyOyAmIzgyMjA7SSB3YXMgYm9ybi4gSSBsaXZlZC4gSSBkaWVkLiYjODIyMTsgJiM4MjEy
OyBhbmQgaW5zdHJ1Y3RzIHBlb3BsZSB0byAmIzgyMjA7d2FpdCB0aGUgYXBwcm9wcmlhdGUgYW1v
dW50IG9mIHRpbWUmIzgyMjE7IGJlZm9yZSB0cnlpbmcgdG8gY2xhaW0gaGVyIHN0dWZmLjwvcD48
cD5UaGV5IHdyb3RlIGl0IGluIEplYW4gT2RkaSYjODIxNztzIHBlcnNwZWN0aXZlLCByZWNhcHBp
bmcgdGhlIHBlb3BsZSBpbXBvcnRhbnQgdG8gaGVyLCBhZHZlbnR1cmVzIHNoZSBoYWQgYW5kIGhl
ciBmYXZvcml0ZSBhY3Rpdml0aWVzLCBpbmNsdWRpbmcgcGxheWluZyBjYXJkcyBhbmQgdGVhY2hp
bmcgaGVyIGdyYW5kZGF1Z2h0ZXIgJiM4MjIwO2RpcnR5IHNvbmdzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGVy
IGRhdWdodGVyLCBDYXNleSBPZGRpIENsYXJrLCB0ZWxscyB0aGUgQ29sdW1idXMgRGlzcGF0Y2gg
dGhlIG9iaXR1YXJ5IGNlbGVicmF0ZXMgYSBibHVudCB3b21hbiB3aG8gbGl2ZWQgdW5hcG9sb2dl
dGljYWxseS48L3A+PHA+SXQgYWxzbyBwcm9taXNlcyBhbiAmIzgyMjA7YWZ0ZXItcGFydHkmIzgy
MjE7IGZvbGxvd2luZyB0aGUgZnVuZXJhbCBidXQgd2FybnM6ICYjODIyMDtJZiB5b3UgYXJlIHNp
Y2ssIGRvbiYjODIxNzt0IGJvdGhlciB0byBjb21lLiBJIG1pZ2h0IGJlIGRlYWQsIGJ1dCBJIHN0
aWxsIGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgeW91ciBnZXJtcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.