Ohio zoo: Country’s oldest gorilla probably died of heart attack

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEFuIE9oaW8gem9vIHNheXMgbmVjcm9wc3kgcmVzdWx0cyBmb3IgdGhlIHdv
cmxkJiM4MjE3O3MgZmlyc3QgZ29yaWxsYSBib3JuIGluIGEgem9vIGluZGljYXRlIHNoZSBwcm9i
YWJseSBkaWVkIG9mIGEgaGVhcnQgYXR0YWNrLjwvcD48cD5UaGUgNjAteWVhci1vbGQgQ29sbyBo
YWQgYmVlbiB0aGUgY291bnRyeSYjODIxNztzIG9sZGVzdCBrbm93biBsaXZpbmcgZ29yaWxsYSwg
aGF2aW5nIHN1cnBhc3NlZCBjYXB0aXZlIGdvcmlsbGFzJiM4MjE3OyB1c3VhbCBsaWZlIGV4cGVj
dGFuY3kgYnkgdHdvIGRlY2FkZXMuIFNoZSBkaWVkIGluIGhlciBzbGVlcCBhdCB0aGUgQ29sdW1i
dXMgWm9vIGFuZCBBcXVhcml1bSBpbiBtaWQtSmFudWFyeS48L3A+PHA+VGhlIHpvbyYjODIxNztz
IHZpY2UgcHJlc2lkZW50IG9mIGFuaW1hbCBoZWFsdGggdGVsbHMgdGhlIENvbHVtYnVzIERpc3Bh
dGNoIHRoYXQgYWdlIHRha2VzIGl0cyB0b2xsIG9uIGdvcmlsbGFzIGFzIGl0IGRvZXMgd2l0aCBo
dW1hbnMuIFZldGVyaW5hcmlhbnMgaGFkIHJlbW92ZWQgYSBtYWxpZ25hbnQgdHVtb3IgZnJvbSBD
b2xvLCBidXQgdGhlIG5lY3JvcHN5IGZvdW5kIG5vIGluZGljYXRpb24gdGhhdCB0aGUgcHJvYmxl
bSByZXR1cm5lZC48L3A+PHA+Q29sbyB3YXMgYm9ybiBhdCB0aGUgem9vIGluIDE5NTYuIFNoZSBl
dmVudHVhbGx5IGJlY2FtZSBhIG1vdGhlciBvZiB0aHJlZSwgZ3JhbmRtb3RoZXIgb2YgMTYsIGdy
ZWF0LWdyYW5kbW90aGVyIG9mIDEyIGFuZCBncmVhdC1ncmVhdC1ncmFuZG1vdGhlciBvZiB0aHJl
ZS48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.