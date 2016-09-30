Ohioan alleges police slammed his head, cracking windshield

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9SQUlOLCBPaGlvOiBBIG1hbiBzdWluZyBhIG5vcnRoZWFzdCBPaGlvIHBvbGljZSBkZXBh
cnRtZW50IGFsbGVnZXMgaGlzIHJpZ2h0cyB3ZXJlIHZpb2xhdGVkIGJ5IGFuIG9mZmljZXIgd2hv
IHNsYW1tZWQgaGlzIGhlYWQgaW50byBhIGNydWlzZXImIzgyMTc7cyB3aW5kc2hpZWxkIHdpdGgg
ZW5vdWdoIGZvcmNlIHRvIGNyYWNrIHRoZSBnbGFzcy48L3A+PHA+VGhlIGZlZGVyYWwgbGF3c3Vp
dCBmaWxlZCBsYXN0IG1vbnRoIHNheXMgMzIteWVhci1vbGQgUGVsZSBTbWl0aCwgb2YgTG9yYWlu
LCByZWNlaXZlZCBob3NwaXRhbCB0cmVhdG1lbnQgYWZ0ZXJ3YXJkLiBBIGRhc2ggY2FtIHZpZGVv
IGZyb20gdGhlIFNlcHRlbWJlciAyMDE0IGFycmVzdCBzaG93cyBhIExvcmFpbiBvZmZpY2VyIGlk
ZW50aWZpZWQgaW4gdGhlIGxhd3N1aXQgYXMgWmFjaGFyeSBGZXJlbmVjIHB1c2hpbmcgdGhlIGhh
bmRjdWZmZWQgU21pdGggdG93YXJkIHRoZSBjcnVpc2VyLjwvcD48cD5Mb3JhaW4gcG9saWNlIENh
cHQuIFJvZ2VyIFdhdGtpbnMgc2F5cyBTbWl0aCBzd2FsbG93ZWQgc3VzcGVjdGVkIGRydWdzIGFu
ZCBzdHJ1Z2dsZWQgd2l0aCBvZmZpY2VycyBkdXJpbmcgdGhlIGFycmVzdC4gSGUgc2F5cyB0aGUg
c2xhbW1pbmcgb2YgU21pdGgmIzgyMTc7cyBoZWFkIGludG8gdGhlIHdpbmRzaGllbGQgd2FzIHVu
aW50ZW50aW9uYWwuPC9wPjxwPlNtaXRoIHdhcyBpbmRpY3RlZCBvbiBjaGFyZ2VzIG9mIHRhbXBl
cmluZyB3aXRoIGV2aWRlbmNlLCBvYnN0cnVjdGluZyBvZmZpY2lhbCBidXNpbmVzcyBhbmQgcmVz
aXN0aW5nIGFycmVzdC4gSGUgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgYW5kIHJlY2VpdmVkIHByb2JhdGlvbi48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.