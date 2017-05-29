Ohioans buying Michigan medical pot ahead of rules being set

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBPaGlvYW5zIHdhbnRpbmcgbWVkaWNhbCBtYXJpanVhbmEgaGF2ZSBiZWVu
IGNyb3NzaW5nIHRoZSBib3JkZXIgaW50byBNaWNoaWdhbiwgd2hlcmUgc29tZSBEZXRyb2l0LWFy
ZWEgZGlzcGVuc2FyaWVzIHdpbGwgc2VsbCB0byBvdXQtb2Ytc3RhdGVycyB3aG8gYXJlIGlzc3Vl
ZCByZWNvbW1lbmRhdGlvbnMgZm9yIGNhbm5hYmlzIHVzZSBtb250aHMgYWhlYWQgb2YgdGhlIGRy
dWcgYmVjb21pbmcgYXZhaWxhYmxlIGluIHRoZWlyIGhvbWUgc3RhdGUsIGFjY29yZGluZyB0byBv
ZmZpY2lhbHMgZnJvbSBhIGNvbXBhbnkgcHJvdmlkaW5nIHRoZSByZWNvbW1lbmRhdGlvbnMuPC9w
PjxwPlRob3NlIHJlY29tbWVuZGF0aW9ucywgZ2l2ZW4gYnkgZG9jdG9ycyB3b3JraW5nIGZvciBh
IFRvbGVkbyBidXNpbmVzcyBvciBhbnkgb3RoZXIgT2hpbyBwaHlzaWNpYW4sIHdvbiYjODIxNzt0
IG5lY2Vzc2FyaWx5IGhlbHAgc29tZW9uZSBpbiBjb3VydCBpZiB0aGV5IGFyZSBidXN0ZWQgZm9y
IGJyaW5naW5nIHBvdCBpbnRvIE9oaW8uIFBvc3Nlc3Npb24gb2YgbGVzcyB0aGFuIDEwMCBncmFt
cyAoYWJvdXQgMy41IG91bmNlcykgaXMgYSBtaW5vciBtaXNkZW1lYW5vciBpbiBPaGlvIHdpdGgg
YSBtYXhpbXVtICQxNTAgZmluZSwgYnV0IGNvdWxkIGxlYWQgdG8gc29tZW9uZSBsb3NpbmcgdGhl
aXIgZHJpdmluZyBwcml2aWxlZ2VzIGZvciBzaXggbW9udGhzLjwvcD48cD5XaGlsZSBpdCYjODIx
NztzIGEgdmlvbGF0aW9uIG9mIGZlZGVyYWwgbGF3IHRvIGNyb3NzIHN0YXRlIGxpbmVzIHdpdGgg
bWFyaWp1YW5hLCBsZWdhbGx5IG9idGFpbmVkIG9yIG5vdCwgdGhlIGxpa2VsaWhvb2Qgb2Ygc29t
ZW9uZSBiZWluZyBwcm9zZWN1dGVkIGZlZGVyYWxseSBmb3IgY2Fycnlpbmcgc21hbGxlciBhbW91
bnRzIG9mIG1hcmlqdWFuYSBpcyBuZWdsaWdpYmxlLjwvcD48cD5FdmVuIHNvLCB0aGVyZSBuZWVk
cyB0byBiZSBjbGVhcmVyIGd1aWRhbmNlIG9uIHRoZSBlYXJseSBtZWRpY2FsIHBvdCByZWNvbW1l
bmRhdGlvbnMsIHNhaWQgQ2hyaXMgTGluZHNleSwgYW4gYXR0b3JuZXkgZm9yIHRoZSBuYXRpb25h
bCBhZHZvY2FjeSBncm91cCBNYXJpanVhbmEgUG9saWN5IFByb2plY3QuPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGV5IGRpZG4mIzgyMTc7dCByZXZpc2l0IHRoZSBsYW5ndWFnZSB0byBlbnN1cmUgcGF0aWVudHMg
d2VyZSBwcm90ZWN0ZWQsJiM4MjIxOyBMaW5kc2V5IHNhaWQuPC9wPjxwPk9oaW8mIzgyMTc7cyBt
ZWRpY2FsIGxhdyB3YXMgYXBwcm92ZWQgbGFzdCB5ZWFyIGFuZCByZXF1aXJlcyB0aGF0IGRpc3Bl
bnNhcmllcyBtdXN0IG9wZW4gYnkgU2VwdGVtYmVyIDIwMTguIFRoZSBPaGlvIEF0dG9ybmV5IEdl
bmVyYWwmIzgyMTc7cyBPZmZpY2Ugc2F5cyBtYXJpanVhbmEgcG9zc2Vzc2lvbiwgbWVkaWNhbCBv
ciBvdGhlcndpc2UsIHJlbWFpbnMgaWxsZWdhbCB3aGlsZSBzdGF0ZSBhZ2VuY2llcyB3cml0ZSB0
aGUgcnVsZXMgYW5kIHJlZ3VsYXRpb25zIG9uIGhvdyBjYW5uYWJpcyBjYW4gYmUgZ3Jvd24gYW5k
IHNvbGQuPC9wPjxwPlRoZSBkb2N0b3JzIHdvcmtpbmcgZm9yIFRvbGVkbyYjODIxNztzIE9tbmkg
TWVkaWNhbCBTZXJ2aWNlcyBhcmUgcmVseWluZyBvbiBhbiBhbWJpZ3VvdXMgcHJvdmlzaW9uIGlu
IHRoZSBuZXcgbGF3IHRoYXQgc2F5cyBkb2N0b3JzIGNhbiBnaXZlIHBlb3BsZSAmIzgyMjA7YWZm
aXJtYXRpdmUgZGVmZW5zZSYjODIyMTsgbGV0dGVycyB0byB1c2UgaW4gY291cnQgaWYgY2l0ZWQg
b3IgYXJyZXN0ZWQgZm9yIHBvc3Nlc3Npb24gYWhlYWQgb2YgZGlzcGVuc2FyaWVzIG9wZW5pbmcu
PC9wPjxwPlRoZSBhcHBhcmVudCBsb29waG9sZSBzYXlzIHRoYXQgdGhlcmUgbXVzdCBiZSBhIGRv
Y3Rvci1wYXRpZW50IHJlbGF0aW9uc2hpcCBhbmQgdGhhdCBhIHBlcnNvbiBtdXN0IGhhdmUgb25l
IG9mIHRoZSBPaGlvIGxhdyYjODIxNztzIDIxIHF1YWxpZnlpbmcgY29uZGl0aW9ucyBmb3IgbWVk
aWNhbCBtYXJpanVhbmEgdXNlLCB3aGljaCBpbmNsdWRlIGNhbmNlciwgQUlEUywgQWx6aGVpbWVy
JiM4MjE3O3MgZGlzZWFzZSBhbmQgZXBpbGVwc3kuPC9wPjxwPlN0YXRlIG1lZGljYWwgYm9hcmQ8
L3A+PHA+TG91aXMgSm9obnNvbiwgT21uaSYjODIxNztzIG1hbmFnaW5nIGRpcmVjdG9yLCBzYWlk
IGhlIGNvbmZlcnJlZCB3aXRoIGF0dG9ybmV5cyBhbmQgdGhlIE9oaW8gTWVkaWNhbCBCb2FyZCBi
ZWZvcmUgdGhlIGNvbXBhbnkmIzgyMTc7cyB0d28gcGh5c2ljaWFucyBiZWdhbiBtYWtpbmcgcmVj
b21tZW5kYXRpb25zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Uga25vdyB3aGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIGRvaW5n
IGlzIGxlZ2FsLCYjODIyMTsgSm9obnNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgb3V0IGlu
IHRoZSBvcGVuLiBXZSYjODIxNztyZSBub3QgaGlkaW5nIGluIHRoZSBkYXJrLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+VGhlIHN0YXRlIG1lZGljYWwgYm9hcmQgc2FpZCBpdCB3b3VsZCBpbnZlc3RpZ2F0ZSBjb21w
bGFpbnRzIGFnYWluc3QgcGh5c2ljaWFucyB3aG8gaGF2ZSByZWNvbW1lbmRlZCBtZWRpY2FsIG1h
cmlqdWFuYSwgYnV0IGRpZCBub3Qgc2F5IHdoZXRoZXIgZG9jdG9ycyB3aG8gZm9sbG93ZWQgdGhl
IHByb3Zpc2lvbiYjODIxNztzIHJlcXVpcmVtZW50cyBjb3VsZCBmYWNlIGRpc2NpcGxpbmUuIEEg
bWVkaWNhbCBib2FyZCBzcG9rZXN3b21hbiBzYWlkIGFsbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9ucyBhcmUgY29u
ZmlkZW50aWFsIGFuZCB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBzYXkgd2hldGhlciB0aGUgYm9hcmQgaGFzIHJl
Y2VpdmVkIGFueSBjb21wbGFpbnRzIGFib3V0IHBoeXNpY2lhbnMgbWFraW5nIG1hcmlqdWFuYSBy
ZWNvbW1lbmRhdGlvbnMuPC9wPjxwPkpvaG5zb24gc2FpZCBoZSBhbmQgaGlzIGRvY3RvcnMgYXJl
IGludGVyZXN0ZWQgb25seSBpbiBoZWxwaW5nIHBlb3BsZSBnZXQgbWVkaWNpbmUgdGhleSBuZWVk
LiBIdW5kcmVkcyBvZiBwZW9wbGUgaGF2ZSBiZWVuIGdpdmVuIHJlY29tbWVuZGF0aW9ucyBzbyBm
YXIsIGJ1dCBoZSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBvZmZlciBhIG1vcmUgZGV0YWlsZWQgbnVtYmVyLCBo
ZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgbm90IGhlcmUgdG8gc2VydmUgcGVvcGxl
IHRvIGdldCBoaWdoLCYjODIyMTsgSm9obnNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIG5v
dCB3aGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIGFib3V0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UG90IGRlZmVuc2UgbGV0dGVy
czwvcD48cD5PbW5pIHBhdGllbnRzIHBheSAkMjUwIGZvciB0aGUgaW5pdGlhbCB2aXNpdCBhbmQg
bXVzdCBwcm92aWRlIGNvcGllcyBvZiBtZWRpY2FsIHJlY29yZHMgdG8gcHJvdmUgdGhleSBxdWFs
aWZ5IGZvciBtZWRpY2FsIGNhbm5hYmlzLiA8L3A+PHA+VGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgZm91
bmQgbm8gcmVwb3J0cyB0aGF0IGFueW9uZSBoYXMgYmVlbiBhcnJlc3RlZCBmb3IgYnJpbmdpbmcg
bWVkaWNhbCBwb3QgaW4gZnJvbSBNaWNoaWdhbi4gQnV0IGl0IGRpZCBmaW5kIG9uZSBpbnN0YW5j
ZSBpbiBPaGlvIGluIHdoaWNoIGFuIGFmZmlybWF0aXZlIGRlZmVuc2UgbGV0dGVyIG5vdCBvbmx5
IHByZXZlbnRlZCBhIG1hbiBmcm9tIGJlaW5nIGNpdGVkIGZvciBwb3NzZXNzaW9uLCBidXQgaXQg
YWxzbyBsZWQgdG8gcG9saWNlIHJldHVybmluZyBoaXMgcG90LjwvcD48cD5BIHBvbGljZSB0YXNr
IGZvcmNlIHJhaWRlZCBhIG1hbiYjODIxNztzIGhvbWUgaW4gc3VidXJiYW4gQ2xldmVsYW5kIGlu
IE1hcmNoIHNlYXJjaGluZyBmb3IgbmFyY290aWNzIGFuZCBmb3VuZCBvbmx5IGEgc21hbGwgYW1v
dW50IG9mIG1hcmlqdWFuYSwgbm90IGVub3VnaCB0byB0cmlnZ2VyIGEgZmVsb255IGNoYXJnZSwg
c2FpZCBhdHRvcm5leSBUaG9tYXMgSGFyZW4sIHdobyB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBpZGVudGlmeSBo
aXMgY2xpZW50LjwvcD48cD5UaGUgbWFuIGV4cGxhaW5lZCB0byBwb2xpY2UgaXQgd2FzIGZvciB0
cmVhdG1lbnQgb2YgZ2xhdWNvbWEgYW5kIHByb3ZpZGVkIGEgY29weSBvZiBhbiBhZmZpcm1hdGl2
ZSBkZWZlbnNlIGxldHRlciBmcm9tIGhpcyBkb2N0b3IuIEhhcmVuIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IHNh
eSB3aGVyZSB0aGUgbWFuIG9idGFpbmVkIGhpcyBwb3Qgb3IgaWRlbnRpZnkgdGhlIGRvY3Rvciwg
YnV0IHNhaWQgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IHdvcmsgZm9yIE9tbmkuPC9wPjxwPkhhcmVuIHNhaWQg
aGUgY2FsbGVkIHRoZSBjb21tYW5kZXIgb2YgdGhlIHRhc2sgZm9yY2UgYW5kIHBvbGljZSByZXR1
cm5lZCB0aGUgbWFyaWp1YW5hIHRvIGhpcyBjbGllbnQgYWxvbmcgd2l0aCBhIGxldHRlciBmcm9t
IHBvbGljZSB0aGF0IHNhaWQgaGUgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgcHJvc2VjdXRlZC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.