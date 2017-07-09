One killed, 8 wounded at pregnant woman’s party in Cincinnati area

PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogQSAyMi15ZWFyLW9sZCB3b21hbiB3YXMgZm91bmQgZGVhZCBhdCB0aGUg
c2NlbmUgb2YgYSBob21lIGludmFzaW9uIG5lYXIgQ2luY2lubmF0aSB3aGVyZSB0d28gZ3VubWVu
IG9wZW5lZCBmaXJlLCB3b3VuZGluZyBlaWdodCBwZW9wbGUsIGluY2x1ZGluZyB0aHJlZSBjaGls
ZHJlbiBhbmQgYSBwcmVnbmFudCB3b21hbiB3aG8gaGFkIHJldmVhbGVkIHRoZSBnZW5kZXIgb2Yg
aGVyIGNoaWxkIGF0IGEgcGFydHkgU2F0dXJkYXkgbmlnaHQuPC9wPjxwPkNvbGVyYWluIFRvd25z
aGlwIFBvbGljZSBDaGllZiBNYXJrIERlbm5leSBzYWlkIGF0IGEgbmV3cyBjb25mZXJlbmNlIFN1
bmRheSB0aGF0IG5vbmUgb2YgdGhlIGVpZ2h0IHBlb3BsZSB3b3VuZGVkIGFwcGVhcmVkIHRvIGhh
dmUgbGlmZS10aHJlYXRlbmluZyBpbmp1cmllcywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBjaGlsZHJlbiwgd2hv
IGFyZSBhZ2VzIDgsIDYgYW5kIDIuPC9wPjxwPlRoZSAyMi15ZWFyLW9sZCBoYXMgYmVlbiBpZGVu
dGlmaWVkIGFzIEF1dHVtIEdhcnJldHQsIG9mIEh1bnRpbmd0b24sIEluZC48L3A+PHA+RGVubmV5
IHNhaWQgdGhlIHR3byBndW5tZW4gd2hvIGZsZWQgb24gZm9vdCBoYXZlbiYjODIxNzt0IGJlZW4g
aWRlbnRpZmllZCBvciBhcnJlc3RlZC4gSGUgd291bGRuJiM4MjE3O3QgZGlzY3VzcyBkZXRhaWxz
IG9mIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gdGhlIHNob290aW5ncy48L3A+PHA+VGhlIHByZWdu
YW50IHdvbWFuIGhhcyB0b2xkIFdYSVgtVFYgdGhhdCBzaGUgbG9zdCBoZXIgY2hpbGQsIGEgYm95
LCBhZnRlciBiZWluZyBzaG90IGluIHRoZSBsZWcuPC9wPjxwPlRoZSBndW5tZW4gb3BlbmVkIGZp
cmUgd2l0aCBoYW5kZ3VucyBpbiB0aGUgbGl2aW5nIHJvb20gb2YgdGhlIGhvdXNlIHdoZXJlIGZy
aWVuZHMgYW5kIGZhbWlseSBoYWQgZ2F0aGVyZWQgZm9yIGEgcGFydHkgd2hlcmUgdGhlIHByZWdu
YW50IHdvbWFuIGFubm91bmNlZCB0aGUgZ2VuZGVyIG9mIGhlciB1bmJvcm4gY2hpbGQsIERlbm5l
eSBzYWlkLjwvcD48cD5UaGVyZSB3ZXJlIG5vIGluZGljYXRpb25zIG9mIGEgZm9yY2VkIGVudHJ5
IGJ5IHRoZSBndW5tZW4sIHdobyBlbnRlcmVkIHRoZSBob3VzZSB0aHJvdWdoIHRoZSBmcm9udCBk
b29yLCBEZW5uZXkgc2FpZC4gSGUgc2FpZCBpdCYjODIxNztzIHVuY2xlYXIgd2h5IHRoZSB2aWN0
aW1zIHdlcmUgc2hvdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgaWYgdGhleSB3
ZXJlIHRhcmdldGVkLCBvciB0aGlzIHdhcyBpbnRlbmRlZCBmb3Igc29tZW9uZSBlbHNlLCYjODIy
MTsgRGVubmV5IHNhaWQuPC9wPjxwPkNvbGVyYWluIFRvd25zaGlwIGNhbGxlZCBpbiB0aGUgQ2lu
Y2lubmF0aSBQb2xpY2UgRGVwYXJ0bWVudCB0byBwcm9jZXNzIHRoZSBjcmltZSBzY2VuZSwgd2hp
Y2ggaW5jbHVkZWQgYSBzZWFyY2ggb2YgdGhlIGhvbWUgYWZ0ZXIgcG9saWNlIG9idGFpbmVkIGEg
d2FycmFudC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.