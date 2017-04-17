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Facebook slaying

‘Only Steve knows’: Police baffled by Facebook video killing

By Mark Gillispie
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 07:30 AM | Updated: April 18, 2017 - 12:05 PM
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This photo provided by the Cleveland Police shows Steve Stephens. Cleveland police said they are searching for Stephens, a homicide suspect, who recorded himself shooting another man and then posed the video on Facebook on Sunday. (Cleveland Police via AP)

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