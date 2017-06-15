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Otto Warmbier, Ohio native freed by North Korea, has severe neurological injury

By Dake Kang
Associated Press

Published: June 15, 2017 - 10:53 AM | Updated: June 15, 2017 - 04:01 PM
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FILE - In this March 16, 2016, file photo, American student Otto Warmbier, center, is escorted at the Supreme Court in Pyongyang, North Korea. Warmbier, whose parents say has been in a coma while serving a 15-year prison term in North Korea, was released and returned to the United States Tuesday, June 13, 2017, as the Trump administration revealed a rare exchange with the reclusive country. (AP Photo/Jon Chol Jin, File)


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