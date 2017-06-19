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North Korea

Otto Warmbier, U.S. student freed by North Korea while in a coma, has died at 22

By Dan Sewell
Associated Press

Published: June 19, 2017 - 04:51 PM
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In this March 16, 2016, file photo, American student Otto Warmbier, center, is escorted at the Supreme Court in Pyongyang, North Korea. North Korea announced Warmbier's detention Jan. 22, 2016, and the University of Virginia student from suburban Cincinnati was sentenced in March 2016 to 15 years in prison at hard labor after a televised confession that he tried to steal a propaganda banner. As President Donald Trump's administration takes office one year later, there's been little public word about what has happened to Warmbier. (AP Photo/Jon Chol Jin)


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