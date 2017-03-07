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Panhandler cited 250 times in war of wills with Cleveland police

By Mark Gillispie
Associated Press

Published: March 7, 2017 - 08:07 PM
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A man gives Ted Farkas, right, 47, money Wednesday, March 1, 2017, in downtown Cleveland. Farkas has been homeless for about five months. A lawsuit filed by the ACLU on behalf of a homeless man and a Cleveland advocacy group included the surprising number of more than 5,800 citations for panhandling issued by Cleveland police between 2007 and August 2015. (AP Photo/Tony Dejak)


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