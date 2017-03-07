Panhandler cited 250 times in war of wills with Cleveland police

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBDbGV2ZWxhbmQgcG9saWNlIGFuZCBhIHBlcnNpc3RlbnQgcGFuaGFuZGxl
ciBoYXZlIGJlZW4gZW5nYWdlZCBpbiBhIHdhciBvZiB3aWxscyBmb3IgeWVhcnMgYXQgYSBob21l
bHkgd2VzdCBzaWRlIGludGVyc2VjdGlvbiwgYSBjb25mbGljdCB0aGF0IGFwcGVhcnMgdG8gc3Vi
c2lkZSBvbmx5IHdoZW4gdGhlIG1hbiBpcyBpbiBqYWlsLjwvcD48cD5SZWNvcmRzIHJldmlld2Vk
IGJ5IHRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIHNob3cgRGF2aWQgU3BhdWxkaW5nLCA2MCwgaGFzIGJl
ZW4gY2l0ZWQgbW9yZSB0aGFuIDI1MCB0aW1lcyBmb3IgcGFuaGFuZGxpbmcgc2luY2UgMjAxMywg
d2l0aCBuZWFybHkgYWxsIHRoZSBjaXRhdGlvbnMgd3JpdHRlbiBieSBwb2xpY2UgYXQgYW4gaW50
ZXJzZWN0aW9uIGluIGEgbmVpZ2hib3Job29kIGJlc3Qga25vd24gZm9yIHdoZXJlIEFyaWVsIENh
c3RybyBvbmNlIGhlbGQgdGhyZWUgeW91bmcgd29tZW4gY2FwdGl2ZSBmb3IgeWVhcnMuPC9wPjxw
PlRoZSBBbWVyaWNhbiBDaXZpbCBMaWJlcnRpZXMgVW5pb24gb2YgT2hpbyBzdWVkIHRoZSBjaXR5
IGluIGZlZGVyYWwgY291cnQgbGFzdCB3ZWVrIG9uIGJlaGFsZiBvZiBhIGhvbWVsZXNzIG1hbiwg
Sm9obiBNYW5jaW5pLCBhbmQgYW4gYWR2b2NhY3kgZ3JvdXAgdGhhdCBjbGFpbXMgdGhlIGNpdHkm
IzgyMTc7cyBwYW5oYW5kbGluZyBsYXdzIGFyZSB1bmNvbnN0aXR1dGlvbmFsIGJlY2F1c2UgdGhl
eSBtYWtlIHBsZWFzIG9mIHBvdmVydHkgYSBjcmltZS4gQ2xldmVsYW5kIHBvbGljZSBpc3N1ZWQg
bW9yZSB0aGFuIDUsODAwIHBhbmhhbmRsaW5nIGNpdGF0aW9ucyBiZXR3ZWVuIDIwMDcgYW5kIEF1
Z3VzdCBvZiAyMDE1LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIGxhd3N1aXQuPC9wPjxwPkFuIGV4YW1pbmF0
aW9uIG9mIG1vcmUgdGhhbiAxMDAgY291cnQgY2FzZXMgZm9yIFNwYXVsZGluZyBzaG93IHRoYXQg
c2luY2UgSmFudWFyeSAyMDE1LCBoZSYjODIxNztzIGJlZW4gY2l0ZWQgdHdpY2Ugb24gMTAgZGlm
ZmVyZW50IGRheXMgYW5kIGZvdXIgdGltZXMgb24gT2N0LiAzLCAyMDE2LCBhdCB0aGUgaW50ZXJz
ZWN0aW9uLjwvcD48cD5TcGF1bGRpbmcgY291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgcmVhY2hlZCBmb3IgY29t
bWVudC4gSGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGluIEN1eWFob2dhIENvdW50eSBKYWlsIGFmdGVyIGhpcyBh
cnJlc3Qgb24gYSBkcnVnIHBvc3Nlc3Npb24gY2hhcmdlICYjODIxMjsgYW5kIHBhbmhhbmRsaW5n
ICYjODIxMjsgYXQgdGhlIGludGVyc2VjdGlvbiBKYW4uIDE2LiBBIHBvbGljZSByZXBvcnQgc2Fp
ZCBTcGF1bGRpbmcgd2FzIGhvbGRpbmcgYSBzaWduIGFza2luZyBmb3IgbW9uZXkgYW5kIGhhZCBh
IHBpcGUgd2l0aCBjcmFjayBjb2NhaW5lIGluIGhpcyBwb2NrZXQgd2hlbiBoZSB3YXMgYXJyZXN0
ZWQuPC9wPjxwPkhpcyBwdWJsaWMgZGVmZW5kZXIgZGVjbGluZWQgdG8gY29tbWVudCBGcmlkYXku
IEEgY2l0eSBzcG9rZXNtYW4gYW5kIHBvbGljZSBvZmZpY2lhbHMgYWxzbyBkZWNsaW5lZCB0byBj
b21tZW50LjwvcD48cD5BbiBBQ0xVIGF0dG9ybmV5IGhvcGVzIENsZXZlbGFuZCB3aWxsIGZvbGxv
dyB0aGUgZXhhbXBsZSBvZiBBa3Jvbiwgd2hpY2ggcmVwZWFsZWQgaXRzIHBhbmhhbmRsaW5nIGxh
d3MgbGFzdCB5ZWFyIGEgd2VlayBhZnRlciB0aGUgQUNMVSBmaWxlZCBhIHNpbWlsYXIgbGF3c3Vp
dC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgdGhlc2UgbGF3cyBhcmUsIGluIGFkZGl0aW9uIHRvIGJl
aW5nIHVuY29uc3RpdHV0aW9uYWwsIGFyZSBpbmVmZmVjdGl2ZSwmIzgyMjE7IEpvZSBNZWFkIHNh
aWQuICYjODIyMDtUaGV5IGRvbiYjODIxNzt0IHNvbHZlIHRoZSByb290IGlzc3VlLCB3aGljaCBp
cyBwb3ZlcnR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UGFuaGFuZGxpbmcgaXMgYXMgbXVjaCBhIHBhcnQgb2Yg
Y2l0eXNjYXBlcyBhcyB0YWxsIGJ1aWxkaW5ncyBhbmQgaG90IGRvZyBjYXJ0cy4gQnVzaW5lc3Mg
bGVhZGVycyBhbmQgcG9saWNlIGJyYXNzIHNwb2tlIGFwcHJvdmluZ2x5IG9mIENsZXZlbGFuZCYj
ODIxNztzIHByb3Bvc2VkIG9yZGluYW5jZSBvdXRsYXdpbmcgJiM4MjIwO2FnZ3Jlc3NpdmUgcGFu
aGFuZGxpbmcmIzgyMjE7IGJlZm9yZSB0aGUgQ2l0eSBDb3VuY2lsIGFwcHJvdmVkIGl0IGluIDIw
MDUuIFBhbmhhbmRsaW5nIGl0c2VsZiBpc24mIzgyMTc7dCBwcm9oaWJpdGVkIGluIENsZXZlbGFu
ZCwgYnV0IHRoZSBsYXdzIHJlc3RyaWN0IHdoZXJlIHBlb3BsZSBjYW4gYXNrIGZvciBtb25leS4g
UGFuaGFuZGxpbmcsIGZvciBleGFtcGxlLCBpcyBwcm9oaWJpdGVkIDEwIGZlZXQgZnJvbSBidWls
ZGluZyBlbnRyYW5jZXMgYW5kIHBhcmtpbmcgbG90cyBhbmQgMjAgZmVldCBmcm9tIG91dGRvb3Ig
cmVzdGF1cmFudHMgYW5kIGJ1cyBzdG9wcy48L3A+PHA+VGVkIEZhcmthcywgNDcsIHdhcyBwYW5o
YW5kbGluZyBsYXN0IHdlZWsgaW4gZG93bnRvd24gQ2xldmVsYW5kLiBIZSBzYWlkIGhlJiM4MjE3
O3MgYmVlbiBob21lbGVzcyBhbmQgbGl2aW5nIGJlbmVhdGggYSBicmlkZ2UgaW4gQ2xldmVsYW5k
IHRoZSBsYXN0IGZpdmUgbW9udGhzIGFuZCB0aGF0IHBvbGljZSBoYXZlIGJlZW4gbW9yZSBhZ2dy
ZXNzaXZlIGF0IHRpY2tldGluZyBwYW5oYW5kbGVycyBsYXRlbHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUg
cG9saWNlIGFyZSBzdHJpY3QuIFRoZXkmIzgyMTc7cmUgYWxsIG92ZXIgdGhlIHBsYWNlIG5vdywm
IzgyMjE7IEZhcmthcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ugc29tZXRpbWVzIGhhdmUgc29tZW9uZSBhY3Qg
YXMgYSBsb29rb3V0IHdoaWxlIHRoZSBvdGhlciBndXkgYmVncy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1vc3Qg
b2YgU3BhdWxkaW5nJiM4MjE3O3MgY2l0YXRpb25zIGhhdmUgYmVlbiBmb3IgYW4gb3JkaW5hbmNl
IGFwcHJvdmVkIGluIDIwMDIgdGhhdCBwcm9oaWJpdHMgcGVvcGxlIGZyb20gc3RhbmRpbmcgb24g
dGhlIHN0cmVldHMgb3IgaGlnaHdheXMgYW5kIHNvbGljaXRpbmcgZG9uYXRpb25zLiBBbG9uZyB3
aXRoIHRob3NlIHRpY2tldHMsIFNwYXVsZGluZyBhbHNvIGhhcyBiZWVuIGNpdGVkIGZvciBsaXR0
ZXJpbmcsIGhhdmluZyBhbiBvcGVuIGFsY29ob2wgY29udGFpbmVycyBhbmQgZGlzb3JkZXJseSBj
b25kdWN0LiBDb3VydCByZWNvcmRzIGluZGljYXRlIFNwYXVsZGluZyBoYXMgc3BlbnQgbW9yZSB0
aGFuIDYwIGRheXMgaW4gamFpbCBkdXJpbmcgdGhlIGxhc3QgdHdvIHllYXJzLjwvcD48cD5BIHJl
dmlldyBvZiBjb3VydCByZWNvcmRzIHNob3dzIHRoYXQganVkZ2VzIGFsd2F5cyBoYXZlIHdhaXZl
ZCBhbnkgZmluZXMgb3IgY291cnQgY29zdHMgZm9yIFNwYXVsZGluZyBub3JtYWxseSBpbXBvc2Vk
IGZvciBzdWNoIHZpb2xhdGlvbnMsIHdoaWNoIG92ZXIgdGhlIHllYXJzIHdvdWxkIGhhdmUgdG90
YWxlZCB0ZW5zIG9mIHRob3VzYW5kcyBvZiBkb2xsYXJzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7
cyBhIGh1Z2Ugd2FzdGUgb2YgcG9saWNlIGFuZCBjb3VydCByZXNvdXJjZXMsJiM4MjIxOyBNZWFk
IHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.