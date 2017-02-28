Patrol: Ohio driver fled crash, died in culvert where he hid

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REFZVE9OLCBPSElPOiBUaGUgU3RhdGUgSGlnaHdheSBQYXRyb2wgc2F5cyBhIDI2LXllYXIt
b2xkIGRyaXZlciBteXN0ZXJpb3VzbHkgZGllZCBpbiBhIGRyYWluYWdlIGN1bHZlcnQgd2hlcmUg
aGUgaGlkIGFmdGVyIGEgY3Jhc2ggaW4gcnVyYWwgc291dGhlYXN0ZXJuIE9oaW8gYW5kIHJlZnVz
ZWQgdG8gbGVhdmUuPC9wPjxwPlRoZSBEYXl0b24gRGFpbHkgTmV3cyByZXBvcnRzIGludmVzdGln
YXRvcnMgYXJlbiYjODIxNzt0IHN1cmUgd2h5IENodWNrIERpY2tlbnMgSnIuIGZsZWQsIGhvdyBo
ZSBkaWVkIG9yIHdoeSBoZSB3YXMgZXZlbiBpbiBCZWxtb250IENvdW50eS48L3A+PHA+SGUgd2Fz
IGZyb20gSHViZXIgSGVpZ2h0cywgbmVhciBEYXl0b24uIFBhdHJvbCBMdC4gSmFtZXMgRmF1bmRh
IHNheXMgRGlja2VucyBoYWQgbm8gc2lnbmlmaWNhbnQgY3JpbWluYWwgaGlzdG9yeSwgYW5kIHJl
bGF0aXZlcyB0aG91Z2h0IGhlIHdhcyBpbiBDbGV2ZWxhbmQuPC9wPjxwPlRoZSBwYXRyb2wgc2F5
cyBEaWNrZW5zIHJhbiBhZnRlciBzaWRlc3dpcGluZyBhIHZlaGljbGUgU3VuZGF5IG9uIEludGVy
c3RhdGUgNzAuIFRyb29wZXJzIGNhbGxlZCB0byBoaW0gaW4gdGhlIGN1bHZlcnQgYW5kIHNheSBo
ZSBldmVudHVhbGx5IHN0b3BwZWQgcmVzcG9uZGluZy48L3A+PHA+QSByb2JvdCBzZW50IGluIHdp
dGggYSBjYW1lcmEgc2hvd2VkIGhpbSBmYWNlLWRvd24gaW4gd2F0ZXIsIGFuZCBhIGRpdmUgdGVh
bSByZW1vdmVkIGhpcyBib2R5LjwvcD48cD5Ub3hpY29sb2d5IGFuZCBibG9vZCB0ZXN0cyB3ZXJl
IHBsYW5uZWQuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.