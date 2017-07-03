Personal watercraft riders pull burning boat away from other boats, homes on Lake Erie

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzczwvcD48cD5NQVJCTEVIRUFELCBPSElPOiBTZXZlcmFsIHBlb3Bs
ZSBvbiBwZXJzb25hbCB3YXRlcmNyYWZ0IGNhbWUgdG8gdGhlIHJlc2N1ZSBhZnRlciBhIGJ1cm5p
bmcgYm9hdCBkcmlmdGVkIHRvd2FyZCBvdGhlciBib2F0cyBhbmQgbGFrZXNpZGUgaG9tZXMgaW4g
T2hpby48L3A+PHA+VGhlIENvYXN0IEd1YXJkIHNheXMgdGhlIGJvYXQgd2FzIHJlY2VpdmluZyBn
YXMgYXQgQ2F0YXdiYSBMYW5kaW5nIGZ1ZWwgZG9jayBTdW5kYXkgd2hlbiBpdCBjYXVnaHQgZmly
ZSBvbiBMYWtlIEVyaWUuPC9wPjxwPlRoZSB2ZXNzZWwgd2FzIHJlbGVhc2VkIGZyb20gdGhlIGRv
Y2ssIGJ1dCBpdCBzdGFydGVkIGRyaWZ0aW5nIHRvd2FyZCBvdGhlciBib2F0cyBhbmQgaG9tZXMu
IFRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGVuIHBlb3BsZSBvbiBwZXJzb25hbCB3YXRlcmNyYWZ0cyBncmFiYmVk
IGEgbGluZSBmcm9tIHRoZSBib2F0IGFuZCBwdWxsZWQgaXQgdG8gYSBzYWZlciBhcmVhLjwvcD48
cD5UaGUgRGFuYnVyeSBUb3duc2hpcCBGaXJlIERlcGFydG1lbnQgc2F5cyB0aGUgYm9hdCBidXJu
ZWQgdG8gdGhlIHdhdGVyIGxpbmUgYW5kIHNhbmsuIFRoZSBvd25lciBvZiB0aGUgYm9hdCBhbmQg
YSBnYXMgYXR0ZW5kYW50IHdlcmUgYm90aCBob3NwaXRhbGl6ZWQgZm9yIG1pbm9yIGluanVyaWVz
LCBidXQgaGF2ZSBzaW5jZSBiZWVuIHJlbGVhc2VkLjwvcD48cD5UaGUgT2hpbyBEZXBhcnRtZW50
IG9mIE5hdHVyYWwgUmVzb3VyY2VzIGlzIGludmVzdGlnYXRpbmcgdGhlIGZpcmUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.