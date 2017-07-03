Pete Rose’s record-breaking ball fetches $403,000

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lOQ0lOTkFUSTogVGhlIGJhc2ViYWxsIFBldGUgUm9zZSBzd2F0dGVkIHRvIGxlZnQtY2Vu
dGVyIGZpZWxkIGZvciBoaXMgcmVjb3JkLXNldHRpbmcgNCwxOTJ0aCBoaXQgaGFzIHNvbGQgYXQg
YXVjdGlvbiBmb3IgbW9yZSB0aGFuICQ0MDMsMDAwLjwvcD48cD5UaGUgYXVjdGlvbiBzaXRlIExl
bGFuZHMuY29tIHJlcG9ydHMgdGhhdCB0aGUgYmFsbCBzb2xkIFNhdHVyZGF5IGZvciAkNDAzLDY1
Ny4yMC4gUm9zZSYjODIxNztzIHNpbmdsZSBvZmYgU2FuIERpZWdvJiM4MjE3O3MgRXJpYyBTaG93
IG9uIFNlcHQuIDExLCAxOTg1LCBhdCBDaW5jaW5uYXRpJiM4MjE3O3MgUml2ZXJmcm9udCBTdGFk
aXVtIGJyb2tlIFR5IENvYmImIzgyMTc7cyBoaXRzIHJlY29yZC48L3A+PHA+TGVsYW5kcyBkaWRu
JiM4MjE3O3Qgc2F5IHdobyBib3VnaHQgdGhlIGJhbGwsIHdoaWNoIGNhbWUgd2l0aCBkb2N1bWVu
dGF0aW9uIGluY2x1ZGluZyBjb3BpZXMgb2YgYSBub3Rhcml6ZWQgbGV0dGVyIHNpZ25lZCBieSBS
b3NlIGFuZCBhIGxldHRlciBmcm9tIHRoZSBjb2xsZWN0b3Igd2hvIGZpcnN0IGJvdWdodCBpdCBm
cm9tIFJvc2UuPC9wPjxwPkxlbGFuZHMgc2FpZCB0aGUgYmFsbCBpbml0aWFsbHkgd2FzIHNvbGQg
aW4gMTk4NywgYmVjb21pbmcgdGhlIGZpcnN0IHBpZWNlIG9mIHNwb3J0cyBtZW1vcmFiaWxpYSB0
byBmZXRjaCBzaXggZmlndXJlcy48L3A+PHA+Um9zZSB3YXMgYmFubmVkIGZyb20gYmFzZWJhbGwg
YW5kIHJlbWFpbnMgaW5lbGlnaWJsZSBmb3IgdGhlIEhhbGwgb2YgRmFtZSBmb3IgYmV0dGluZyBv
biBSZWRzIGdhbWVzIHdoZW4gaGUgbWFuYWdlZCB0aGUgdGVhbS48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.