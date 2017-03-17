Pilot, wife found dead from apparent fentanyl overdose in Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0VOVEVSVklMTEUsIE9ISU86IEF1dGhvcml0aWVzIHNheSBhIGNvbW1lcmNpYWwgYWlybGlu
ZSBwaWxvdCBhbmQgaGlzIHdpZmUgaGF2ZSBkaWVkIG9mIGFuIGFwcGFyZW50IG92ZXJkb3NlIGZy
b20gdGhlIHBvd2VyZnVsIHN5bnRoZXRpYyBkcnVnIGZlbnRhbnlsLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ugc2F5
IHRoZSBib2RpZXMgb2YgMzYteWVhci1vbGQgQnJpYW4gSGFseWUgYW5kIDM0LXllYXItb2xkIENv
dXJ0bmV5IEhhbHllIHdlcmUgZm91bmQgYnkgdGhlaXIgY2hpbGRyZW4gVGh1cnNkYXkgbW9ybmlu
ZyBpbiBDZW50ZXJ2aWxsZSwgYWJvdXQgNTAgbWlsZXMgbm9ydGggb2YgQ2luY2lubmF0aS48L3A+
PHA+VGhlIERheXRvbiBEYWlseSBOZXdzIHJlcG9ydHMgQnJpYW4gSGFseWUgd2FzIGEgcGlsb3Qg
Zm9yIFNwaXJpdCBBaXJsaW5lcywgd2hpY2ggdG9sZCB0aGUgbmV3c3BhcGVyIEhhbHllIGxhc3Qg
ZmxldyBNYXJjaCAxMC48L3A+PHA+QSBjb3VudHkgY29yb25lciYjODIxNztzIGludmVzdGlnYXRv
ciBzYXlzIHRoZSBwcmVsaW1pbmFyeSBjYXVzZSBvZiBkZWF0aCBhcHBlYXJzIHRvIGJlIGFuIG92
ZXJkb3NlIG9mIGZlbnRhbnlsLCBhbiBvcGlhdGUgbWFueSB0aW1lcyBtb3JlIHBvd2VyZnVsIHRo
YW4gaGVyb2luLiBDZW50ZXJ2aWxsZSBwb2xpY2Ugc2F5IGRydWcgcGFyYXBoZXJuYWxpYSB3YXMg
Zm91bmQgaW5zaWRlIHRoZSBob21lLjwvcD48cD5PbmUgb2YgdGhlIGZvdXIgY2hpbGRyZW4gbGl2
aW5nIGluIHRoZSBob21lIGZvdW5kIHRoZSBjb3VwbGUgdW5jb25zY2lvdXMgb24gdGhlIGZsb29y
IG9mIHRoZWlyIGJlZHJvb20uPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.