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pooches take love into own paws

Police dog-in-training gives birth to seven pups with police dog

By Jennifer Smola
Columbus Dispatch

Published: January 29, 2017 - 09:44 PM
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In this Jan. 12, 2017, photo, Utica Police Department K9 handler Cameron Dailey plays outside his home in Newark with Utica K9 officers Blaze, left, and Luna in Newark, Ohio. The dogs are parents to 7 puppies born recently. At least of two of which will be trained as police dogs at other departments. (Jonathan Quilter/The Columbus Dispatch via AP)


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