Police, feds looking for burglars who robbed Northeast Ohio gun store

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Tk9SVEggUk9ZQUxUT04sIE9ISU86IExvY2FsIHBvbGljZSBhbmQgdGhlIGZlZGVyYWwgQnVy
ZWF1IG9mIEFsY29ob2wsIFRvYmFjY28sIEZpcmVhcm1zIGFuZCBFeHBsb3NpdmVzIGFyZSBzZWFy
Y2hpbmcgZm9yIGEgdGVhbSBvZiBidXJnbGFycyB3aG8gYnJva2UgaW50byBhIE5vcnRoZWFzdCBP
aGlvIGd1biBzaG9wIGxhc3QgbW9udGggYW5kIHN0b2xlIHNldmVuIHJpZmxlcy48L3A+PHA+VGhl
IEFURiBzYXlzIHRoZSB0aGVmdCBvY2N1cnJlZCBhcm91bmQgNDoxNSBhLm0uIG9uIERlYy4gMjcg
YXQgQWNjdXJhdGUgQXJtcyBhbmQgQW1tdW5pdGlvbiBndW4gc3RvcmUgaW4gTm9ydGggUm95YWx0
b24uPC9wPjxwPlN1cnZlaWxsYW5jZSB2aWRlbyBjYXB0dXJlZCBzZXZlbiBidXJnbGFycyBzbWFz
aGluZyB0aGVpciB3YXkgaW50byB0aGUgc3RvcmUgd2l0aCB3aGF0IHBvbGljZSBiZWxpZXZlIHdh
cyBhIHNsZWRnZWhhbW1lci4gVGhlIG1lbiB0b29rIHNldmVuIGxvbmcgZ3VucyBmcm9tIHRoZSBi
dXNpbmVzcywgd2hpY2ggaXMgYSBmZWRlcmFsIGZpcmVhcm1zIGxpY2Vuc2VlLjwvcD48cD5JbnZl
c3RpZ2F0b3JzIGFyZSBjb25jZXJuZWQgdGhhdCB0aGF0IHRoZSB3ZWFwb25zIHdpbGwgYmUgdHJh
ZGVkIGZvciBkcnVncyBvciB1c2VkIHRvIGhhcm0gc29tZW9uZS48L3A+PHA+VGhlIE5hdGlvbmFs
IFNob290aW5nIFNwb3J0cyBGb3VuZGF0aW9uIGlzIHdvcmtpbmcgd2l0aCB0aGUgQVRGIHRvIG9m
ZmVyIGEgJDEwLDAwMCByZXdhcmQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uIHRoYXQgbGVhZHMgdG8gdGhlIHBy
b3NlY3V0aW9uIG9mIHRoZSBzdXNwZWN0cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.