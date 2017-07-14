All CATEGORIES
☰ Menu

Police investigating death of Johns Hopkins student-athlete from Ohio

Associated Press

Published: July 14, 2017 - 01:36 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Community members gather for a prayer service in honor of student Abigail Bastien at St. Mary's Catholic Church, Thursday, July 13, 2017, in Sandusky, Ohio. Johns Hopkins University officials say Bastien found dead near the Maryland campus Thursday morning was a rising sophomore and member of the track and field team. Police say they are investigating, but there were no obvious signs of foul play at the scene. (Jilly Burns/The Sandusky Register via AP)


MORE IN NEWS

heroin15cut_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Friends, relatives learn how to possibly save opioid-addicted loved ones’ lives - 9:59 PM

Kristine Johnson and her sister, Kassandra, wrapped their arms around their 19-year-old girlfriend Friday as she sobbed outside a Narcan training tent at Grace Park.

gitmo15cut_1
Guantanamo wants to raze a prison facility for a family recreation area - 11:07 PM
health15cut
Winners and losers complicate GOP’s path on health care bill - 11:07 PM
Budget deficit to spike to $702 billion, White House says - 11:07 PM
congress15cut
Defense bill calls climate change a national security threat - 11:06 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next