All CATEGORIES
☰ Menu

Police: Johns Hopkins student fell from high-rise building

Associated Press

Published: July 17, 2017 - 04:02 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Friends and classmates of student Abigail Bastien pray together at St. Mary's Catholic Church Thursday evening, July 13, 2017, in Sandusky, Ohio. Johns Hopkins University officials say Bastien found dead Thursday morning near the Maryland campus was a rising sophomore and member of the track and field team. Police say they are investigating, but there were no obvious signs of foul play at the scene. (Jilly Burns/The Sandusky Register via AP)


MORE IN NEWS

security17_04 Jeff Lange
Akron-area churches taking steps to heighten security; event being offered to teach faith leaders more about reacting in a crisis

On any given Sunday, as many as 3,000 faithful attend the two morning services at the Chapel’s Akron campus.

gears17cut_01
Switching Gears conference in Barberton July 26 will promote bikes
goodnews17_garden
Good News — July 17: Salvation Army collecting instruments; Medina pizza shop helps those with autism
hist17cut_03
Local history: Auto executive John DeLorean cut Chevrolet’s ties with Soap Box Derby in 1972 and expected it to fail
Officer_Shooting_Daughters_Boyfriend_87498.jpg-c1f34~1
Ex-cop to face 4th trial in killing of daughter’s boyfriend - 4:11 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next