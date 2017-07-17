Police: Johns Hopkins student fell from high-rise building

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QkFMVElNT1JFOiBQb2xpY2Ugc2F5IGl0IGFwcGVhcnMgdGhhdCBhIEpvaG5zIEhvcGtpbnMg
VW5pdmVyc2l0eSBzdHVkZW50IGF0aGxldGUgZm91bmQgZGVhZCBsYXN0IHdlZWsgbmVhciB0aGUg
Y2FtcHVzIGFjY2lkZW50YWxseSBmZWxsIHRvIGhlciBkZWF0aCBmcm9tIGEgaGlnaC1yaXNlIGJ1
aWxkaW5nIG5lYXIgdGhlIGNhbXB1cy48L3A+PHA+QmFsdGltb3JlIHBvbGljZSBzcG9rZXNtYW4g
VC4gSi4gU21pdGggc2FpZCBhdCBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBNb25kYXkgdGhhdCBpdCBhcHBl
YXJzIHRoYXQgQWJpZ2FpbCBCYXN0aWVuIG9mIFNhbmR1c2t5LCBPaGlvLCBmZWxsIGEgc2lnbmlm
aWNhbnQgZGlzdGFuY2UuIFNtaXRoIHNheXMgcG9saWNlIGFyZSBzdGlsbCBhd2FpdGluZyB0b3hp
Y29sb2d5IHJlc3VsdHMsIGJ1dCAmIzgyMjA7ZXZlcnl0aGluZyBwb2ludHMmIzgyMjE7IHRvIGhl
ciBkZWF0aCBiZWluZyBhY2NpZGVudGFsLjwvcD48cD5Vbml2ZXJzaXR5IG9mZmljaWFscyBzYXkg
QmFzdGllbiB3YXMgZm91bmQgZGVhZCBUaHVyc2RheSBtb3JuaW5nLjwvcD48cD5CYXNpZW50LCB3
aG8gd2FzIGVudGVyaW5nIGhlciBzb3Bob21vcmUgeWVhciwgd2FzIGEgc3ByaW50ZXIgb24gdGhl
IHRyYWNrIGFuZCBmaWVsZCB0ZWFtIGFuZCBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgQWxwaGEgUGhpIHNvcm9y
aXR5LiBUaGUgdW5pdmVyc2l0eSBzYXlzIEJhc3RpZW4mIzgyMTc7cyBjb2FjaGVzIHNheSBzaGUg
YWx3YXlzIGhhZCBhIHNtaWxlIG9uIGhlciBmYWNlIGFuZCBsb3ZlZCBiZWluZyBhIHN0dWRlbnQt
YXRobGV0ZS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.