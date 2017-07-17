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Police: Johns Hopkins student fell from high-rise building

Associated Press

Published: July 17, 2017 - 04:02 PM
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Friends and classmates of student Abigail Bastien pray together at St. Mary's Catholic Church Thursday evening, July 13, 2017, in Sandusky, Ohio. Johns Hopkins University officials say Bastien found dead Thursday morning near the Maryland campus was a rising sophomore and member of the track and field team. Police say they are investigating, but there were no obvious signs of foul play at the scene. (Jilly Burns/The Sandusky Register via AP)


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