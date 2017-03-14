Police: Man hit undercover officer he thought was drug dealer

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RUFTVCBMSVZFUlBPT0wsIE9ISU86IFBvbGljZSBpbiBPaGlvIHNheSBhIG1hbiB0aG91Z2h0
IGFuIHVuZGVyY292ZXIgb2ZmaWNlciBpbiBoaXMgbmVpZ2hib3Job29kIHdhcyBhIGRydWcgZGVh
bGVyIGFuZCBhdHRhY2tlZCB0aGUgZGV0ZWN0aXZlIGFmdGVyIHllbGxpbmcgYXQgaGltIHRvIGxl
YXZlIHRoZSBhcmVhLjwvcD48cD5Eb24gVGFsYmVydCwgNDUsIGFwcGVhcmVkIE1vbmRheSBpbiBF
YXN0IExpdmVycG9vbCBNdW5pY2lwYWwgQ291cnQsIHdoZXJlIGhlJiM4MjE3O3MgY2hhcmdlZCB3
aXRoIGFzc2F1bHQsIHJlc2lzdGluZyBhcnJlc3QgYW5kIGRydW5rZW4gZHJpdmluZy4gQ291cnQg
cmVjb3JkcyBkb24mIzgyMTc7dCBpbmRpY2F0ZSB3aGV0aGVyIFRhbGJlcnQgaGFzIGFuIGF0dG9y
bmV5LjwvcD48cD5UaGUgUmV2aWV3IGluIEVhc3QgTGl2ZXJwb29sIHJlcG9ydHMgVGFsYmVydCBz
dG9wcGVkIGhpcyBwaWNrdXAgdHJ1Y2sgU2F0dXJkYXkgbmV4dCB0byBhIGRldGVjdGl2ZSBzaXR0
aW5nIGluIGFuIHVubWFya2VkIGNhciBhbmQgc2NyZWFtZWQgdGhhdCBoZSBzaG91bGQgbGVhdmUg
dGhlIG5laWdoYm9yaG9vZC4gUG9saWNlIHNheSBUYWxiZXJ0IHB1bmNoZWQgdGhlIGRldGVjdGl2
ZSBpbiB0aGUgZmFjZSBhcyBoZSB0cmllZCB0byBnZXQgb3V0IG9mIGhpcyBjYXIgYW5kIGNvbnRp
bnVlZCBzdHJ1Z2dsaW5nIGFmdGVyIGJlaW5nIHRvbGQgaGUmIzgyMTc7ZCAmIzgyMjA7anVzdCBw
dW5jaGVkIGEgY29wLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UG9saWNlIHNheSBhIHVuaWZvcm1lZCBvZmZpY2Vy
IHVzZWQgYSBzdHVuIGd1biB0byBzdWJkdWUgVGFsYmVydC48L3A+PHA+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.