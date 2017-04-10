Police: Man wouldn’t drop handgun before Cleveland officers killed him

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBDbGV2ZWxhbmQgcG9saWNlIHNheSB0d28gb2ZmaWNlcnMgZmF0YWxseSBz
aG90IGEgbWFuIHdobyByZWZ1c2VkIHRvIGRyb3AgYSBoYW5kZ3VuIG91dHNpZGUgaGlzIGZvcm1l
ciBnaXJsZnJpZW5kJiM4MjE3O3MgaG9tZS48L3A+PHA+QSBwb2xpY2Ugc3Bva2Vzd29tYW4gb24g
TW9uZGF5IGlkZW50aWZpZWQgdGhlIG1hbiBraWxsZWQgU3VuZGF5IG5pZ2h0IGFzIDMwLXllYXIt
b2xkIEplZmZyZXkgRmluZGxheS4gVGhlIG9mZmljZXJzIHdobyBzaG90IEZpbmRsYXkgaGF2ZW4m
IzgyMTc7dCBiZWVuIGlkZW50aWZpZWQgYW5kIGhhdmUgYmVlbiBwbGFjZWQgb24gcGFpZCBhZG1p
bmlzdHJhdGl2ZSBsZWF2ZS48L3A+PHA+U2d0LiBKZW5uaWZlciBDaWFjY2lhIHNheXMgdGhlIG9m
ZmljZXJzIHdlcmUgY2FsbGVkIHRvIGEgQ2xldmVsYW5kIGhvbWUgYXJvdW5kIDkgcC5tLiBhYm91
dCBhIG1hbiB0aHJlYXRlbmluZyB3aXRoIGEgZ3VuLiBDaWFjY2lhIHNheXMgdGhlIG9mZmljZXJz
IGZvdW5kIEZpbmRsYXkgYW5kIHRoZSBmb3JtZXIgZ2lybGZyaWVuZCBpbiB0aGUgaG9tZSYjODIx
NztzIGJhY2t5YXJkIGFuZCByZXBlYXRlZGx5IG9yZGVyZWQgaGltIHRvIGRyb3AgYSAuNDAtY2Fs
aWJlciBoYW5kZ3VuIGVxdWlwcGVkIHdpdGggYSBsYXNlciBzaWdodC4gVHdvIG9mIHRoZSBmaXZl
IG9mZmljZXJzIGF0IHRoZSBzY2VuZSBzaG90IGhpbSB3aGVuIGhlIHJlZnVzZWQuPC9wPjxwPlBv
bGljZSBzYXkgYSBuZWlnaGJvciBjYWxsZWQgcG9saWNlIGFmdGVyIEZpbmRsYXkgcG9pbnRlZCB0
aGUgbGFzZXIgc2lnaHQgYXQgaGVyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.