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Police: Ohio mother said she killed her 2 children to save them from evil in world

Associated Press

Published: May 22, 2017 - 03:20 PM | Updated: May 22, 2017 - 04:15 PM
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This undated photo released by the Montgomery County Jail in Dayton, Ohio, shows Claudena Helton, arrested Thursday, May 18, 2017, and accused of shooting two of her children in the head and leaving them outside their home. (Montgomery County Jail via AP)


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