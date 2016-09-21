Police: Ohio woman overdoses with baby grandson in backseat

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RUxZUklBLCBPSElPOiBQb2xpY2Ugc2F5IGEgNTYteWVhci1vbGQgT2hpbyB3b21hbiBpcyBz
dXNwZWN0ZWQgb2Ygb3ZlcmRvc2luZyBpbiBoZXIgcGlja3VwIHRydWNrIHdpdGggaGVyIGJhYnkg
Z3JhbmRzb24gaW4gdGhlIGJhY2tzZWF0LjwvcD48cD5PZmZpY2VycyBpbiBFbHlyaWEgc2F5IHRo
ZSB3b21hbiB3YXMgdW5yZXNwb25zaXZlIGluIHRoZSB0cnVjayBhbmQgdGhhdCB0aGV5IGhhZCB0
byBicmVhayBhIHdpbmRvdyBiZWZvcmUgdGhleSBjb3VsZCByZXZpdmUgaGVyIHdpdGggdGhlIG92
ZXJkb3NlIGFudGlkb3RlIG5hbG94b25lLjwvcD48cD5GaXJlZmlnaHRlcnMgcHVsbGVkIHRoZSBi
YWJ5IG91dCB0aHJvdWdoIGEgc2xpZGluZyBiYWNrIHdpbmRvdy48L3A+PHA+Q3Jld3Mgc2F5IHRo
YXQgd2hlbiB0aGV5IGFycml2ZWQgTW9uZGF5LCB0aGUgdHJ1Y2sgd2FzIHN0aWxsIGluIGRyaXZl
IGFuZCBpdCB3YXMgcHVzaGVkIHVwIGFnYWluc3QgYSBzdGFjayBvZiBwcm9wYW5lIHRhbmtzIGF0
IGEgZ2FzIHN0YXRpb24uPC9wPjxwPlBvbGljZSBzYXkgRGVicmEgSHlkZSwgb2YgRWx5cmlhLCBo
YXMgYmVlbiBjaGFyZ2VkIHdpdGggY2hpbGQgZW5kYW5nZXJpbmcuIFNoZSB0ZWxscyBXRVdTLVRW
IGluIENsZXZlbGFuZCB0aGF0IHNoZSYjODIxNztzIGh1bWlsaWF0ZWQgYW5kIGVtYmFycmFzc2Vk
LjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBzYXkgdGhlIGluZmFudCBoYXMgYmVlbiBwbGFjZWQgd2l0aCB0
aGUgbG9jYWwgY2hpbGRyZW4gc2VydmljZXMgYWdlbmN5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.