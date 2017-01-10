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Police: Ohioan shot himself and son, 10, while cleaning gun

Associated Press

Published: January 10, 2017 - 09:51 AM

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