Police say 4-year-old girl in stolen car has been located in Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IFBvbGljZSBpbiBjZW50cmFsIE9oaW8gc2F5IGEgNC15ZWFyLW9sZCBnaXJs
IHdobyB3YXMgc2xlZXBpbmcgaW4gdGhlIGJhY2tzZWF0IG9mIGEgY2FyIHdoZW4gaXQgd2FzIHN0
b2xlbiBoYXMgYmVlbiBmb3VuZCB1bmhhcm1lZCBhZnRlciBhIHRocmVlLWhvdXIgc2VhcmNoLjwv
cD48cD5Db2x1bWJ1cyBwb2xpY2Ugc2F5IHRoZSBjYXIgd2FzIGxvY2F0ZWQgbGVzcyB0aGFuIDIg
bWlsZXMgZnJvbSB3aGVyZSBpdCB3YXMgc3RvbGVuLCBuZWFyIHRoZSBPaGlvIFN0YXRlIFVuaXZl
cnNpdHkgY2FtcHVzIE1vbmRheSBtb3JuaW5nLiBQb2xpY2UgaW5kaWNhdGVkIHRoZSBjaGlsZCB3
YXNuJiM4MjE3O3QgaW5pdGlhbGx5IGZvdW5kIHdpdGggdGhlIHZlaGljbGUsIGJ1dCB0aGV5IGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBpbW1lZGlhdGVseSBwcm92aWRlIGRldGFpbHMgYWJvdXQgd2hlcmUgYW5kIGhv
dyBzaGUgd2FzIGxvY2F0ZWQuPC9wPjxwPkludmVzdGlnYXRvcnMgc2F5IHRoZSBnaXJsJiM4MjE3
O3MgbW90aGVyIHB1dCBoZXIgaW50byB0aGUgcnVubmluZyB2ZWhpY2xlIGFzIGl0IHdhcyB3YXJt
aW5nIHVwLCB0aGVuIHdlbnQgaW5zaWRlIGEgaG9tZSB0byBnZXQgYW5vdGhlciBjaGlsZCBhbmQg
cmV0dXJuZWQgdG8gZmluZCB0aGUgY2FyIGdvbmUuPC9wPjxwPlBvbGljZSBzYXkgdGhleSBiZWxp
ZXZlIHRoZSBjYXIgd2FzIHRha2VuIGJ5IGEgYmxhY2sgbWFsZSB3ZWFyaW5nIGEgZGFyayBjb2F0
LCBidXQgdGhleSBoYXZlbiYjODIxNzt0IG5hbWVkIGEgc3VzcGVjdC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.