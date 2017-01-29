Police say alleged Ohio burglar broke in, made self at home

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+WU9VTkdTVE9XTjogUG9saWNlIHNheSBhbiBPaGlvIGJ1cmdsYXIgbWFkZSBoaW1zZWxmIGF0
IGhvbWUgaW4gaG91c2VzIGhlIGJyb2tlIGludG8gYnkgY29va2luZyBhbmQgc2hvd2VyaW5nIGJl
Zm9yZSBsZWF2aW5nLjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBpbiBZb3VuZ3N0b3duIHNheSB0aGUgMzMt
eWVhci1vbGQgaG9tZWxlc3MgbWFuIGJyb3VnaHQgaGlzIG93biBmb29kIHRvIGNvb2sgZHVyaW5n
IGJyZWFrLWlucy48L3A+PHA+VGhlIFZpbmRpY2F0b3IgcmVwb3J0cyBTYXR1cmRheSB0aGUgbWFu
IHdhcyBjaGFyZ2VkIHdpdGggYnVyZ2xhcnkgYW5kIGJyZWFraW5nIGFuZCBlbnRlcmluZy48L3A+
PHA+UG9saWNlIHNheSB0aGUgbWFuIHdhcyBhcnJlc3RlZCBhZnRlciBhIHdvbWFuIGFycml2ZWQg
aG9tZSBmcm9tIHdvcmsgYWJvdXQgMTI6MTUgYS5tLiBXZWRuZXNkYXkgYW5kIGZvdW5kIGhlciBr
aXRjaGVuIHJhbnNhY2tlZCB3aXRoIGZvb2QgYWxsIG92ZXIgYW5kIGhlciBzdG92ZSB1c2VkLjwv
cD48cD5Qb2xpY2UgcmVwb3J0cyBzYXkgdGhlIHdvbWFuIGhlYXJkIHJ1bm5pbmcgd2F0ZXIgdXBz
dGFpcnMgYW5kIGZvdW5kIGEgbWFuIGluIGhlciBzaG93ZXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.