Police: Woman drove herself to Ohio hospital after being shot in head

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q09MVU1CVVM6IEF1dGhvcml0aWVzIGluIENvbHVtYnVzIHNheSBhIHdvbWFuIHdobyB3YXMg
c2hvdCBpbiB0aGUgaGVhZCBkcm92ZSBoZXJzZWxmIHRvIHRoZSBob3NwaXRhbC48L3A+PHA+UG9s
aWNlIHNheSBhIHN1c3BlY3QgZmlyZWQgc2V2ZXJhbCBzaG90cyBhdCBhIGdyb3VwIGFuZCB0aGVu
IGZsZWQgYXJvdW5kIDk6MTAgcC5tLiBXZWRuZXNkYXkuIEF1dGhvcml0aWVzIHNheSAyNy15ZWFy
LW9sZCBKZWFubmEgSmFja3NvbiB3YXMgc3RydWNrIGluIHRoZSBoZWFkLjwvcD48cD5PZmZpY2lh
bHMgc2F5IEphY2tzb24gZHJvdmUgaGVyc2VsZiB0byBhIG5lYXJieSBob3NwaXRhbCB3aGVyZSBz
aGUgd2FzIHRyZWF0ZWQuPC9wPjxwPlBvbGljZSBoYXZlIG5vdCBtYWRlIGFueSBhcnJlc3RzLiBB
biBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGlzIG9uZ29pbmcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.