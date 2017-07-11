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Policeman who appeared to kick man in head on video is fired

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: July 11, 2017 - 10:38 AM
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FILE  This undated file photo shows Columbus, Ohio, police officer Zachary Rosen in Columbus, Ohio. Columbus Public Safety Director Ned Pettus Jr. announced Monday, July 10, 2017, that Rosen has been fired, after a video recorded April 8, 2017, showed Rosen subduing a restrained suspect in a way that appeared to show him kicking the prone man in the head. (Jonathan Quilter/The Columbus Dispatch via AP, File)


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