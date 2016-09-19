Private review of Tyre King’s body finds he was shot three times

PHA+Q09MVU1CVVM6IFRoZSAxMy15ZWFyLW9sZCBib3kgZmF0YWxseSBzaG90IGJ5IENvbHVtYnVz
IHBvbGljZSBsYXN0IHdlZWsgd2FzIHN0cnVjayB0aHJlZSB0aW1lcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIGZp
bmRpbmdzIGJ5IGEgbWVkaWNhbCBleGFtaW5lciBoaXJlZCBieSB0aGUgdGVlbiYjODIxNztzIGZh
bWlseSB0byBldmFsdWF0ZSB0aGUgYm9keS48L3A+PHA+UG9saWNlIGhhdmUgc2FpZCBUeXJlIEtp
bmcgd2FzIHNob3QgbXVsdGlwbGUgdGltZXMgYWZ0ZXIgaGUgcmFuIGZyb20gYW4gb2ZmaWNlciBp
bnZlc3RpZ2F0aW5nIGEgcmVwb3J0ZWQgYXJtZWQgcm9iYmVyeSBhbmQgcHVsbGVkIG91dCBhIEJC
IGd1biB0aGF0IGxvb2tlZCBsaWtlIGEgcmVhbCBmaXJlYXJtLjwvcD48cD5UaGUgb2ZmaWNpYWwg
ZmluZGluZ3Mgb2YgdGhlIGNvdW50eSBjb3JvbmVyIGhhdmUgeWV0IHRvIGJlIHJlbGVhc2VkLjwv
cD48cD5Eci4gRnJhbmNpc2NvIERpYXosIGEgbWVkaWNhbCBleGFtaW5lciBmcm9tIE1pY2hpZ2Fu
LCBjb25kdWN0ZWQgdGhlIHR3by1ob3VyIHJldmlldyBvZiBUeXJlJiM4MjE3O3MgYm9keSBvbiBT
dW5kYXkgb24gYmVoYWxmIG9mIHRoZSBib3kmIzgyMTc7cyBmYW1pbHkuPC9wPjxwPkFsc28gb24g
TW9uZGF5LCBtb3JlIHRoYW4gMTAwIGRlbW9uc3RyYXRvcnMgZ2F0aGVyZWQgb3V0c2lkZSBDb2x1
bWJ1cyBDaXR5IEhhbGwgdG8gY2FsbCBmb3IgYW4gaW5kZXBlbmRlbnQgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBp
bnRvIHRoZSBzaG9vdGluZyBhbmQgdXJnZSBwb2xpY2UgdG8gc3BlbmQgbW9yZSBvbiB2aW9sZW5j
ZS1wcmV2ZW50aW9uIHByb2dyYW1zLjwvcD48cD5BdXRob3JpdGllcyBzYXkgdGhlIHBvbGljZSBp
bnZlc3RpZ2F0aW9uIHdpbGwgYmUgcHJlc2VudGVkIGZvciBhIGdyYW5kIGp1cnkgdG8gZGVjaWRl
IHdoZXRoZXIgY2hhcmdlcyBhcmUgbWVyaXRlZCBhZ2FpbnN0IEJyeWFuIE1hc29uLCB0aGUgb2Zm
aWNlciB3aG8gc2hvdCB0aGUgdGVlbmFnZXIuPC9wPjxwPkFub3RoZXIgc3VzcGVjdCwgRGVtZXRy
aXVzIEJyYXh0b24sIHdobyBzYWlkIGhlIHdhcyB3aXRoIFR5cmUgb24gU2F0dXJkYXksIHdhcyBh
cnJlc3RlZCBvbiBhIHJvYmJlcnkgY2hhcmdlIFNhdHVyZGF5LCBDb2x1bWJ1cyBwb2xpY2Ugc2Fp
ZC48L3A+PHA+QnJheHRvbiwgMTksIHdhcyB0byBhcHBlYXIgaW4gY291cnQgb24gTW9uZGF5LCBi
dXQgaGlzIGF0dG9ybmV5IHF1ZXN0aW9uZWQgdGhlIHJlbGVhc2Ugb2YgQnJheHRvbiYjODIxNztz
IGp1dmVuaWxlIHJlY29yZHMgYW5kIHN1Y2Nlc3NmdWxseSByZXF1ZXN0ZWQgdGhhdCBhIGp1ZGdl
IHdhaXZlIGhpcyBpbml0aWFsIGNvdXJ0IGFwcGVhcmFuY2UuIEJyYXh0b24gcmVtYWluZWQgaGVs
ZCB3aXRob3V0IGJvbmQuIEFub3RoZXIgaGVhcmluZyBpcyBzZXQgZm9yIFNlcHQuIDI3LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.