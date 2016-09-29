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Program keeps low-level offenders in community, not prison

By Lisa Cornwell
Associated Press

Published: September 29, 2016 - 03:24 PM
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FILE  In this Aug. 13, 2015, file photo, Gary Mohr, director of the Ohio Department of Rehabilitation and Correction, discusses efforts to reduce the state's prison population during a presentation in Columbus, Ohio. A new pilot program launched by the state to help reduce Ohio's prison population will allow low-level felony offenders to remain in their communities under supervision without going to prison. The Ohio Department of Rehabilitation and Correction announced Wednesday, Sept. 28, 2016 that Clinton County in southwestern Ohio is the program's first recipient of a $200,000 grant under the voluntary project. (AP Photo/Andrew Welsh-Huggins, File)


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