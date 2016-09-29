All CATEGORIES
☰ Menu

Program keeps low-level offenders in community, not prison

By Lisa Cornwell
Associated Press

Published: September 29, 2016 - 03:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE  In this Aug. 13, 2015, file photo, Gary Mohr, director of the Ohio Department of Rehabilitation and Correction, discusses efforts to reduce the state's prison population during a presentation in Columbus, Ohio. A new pilot program launched by the state to help reduce Ohio's prison population will allow low-level felony offenders to remain in their communities under supervision without going to prison. The Ohio Department of Rehabilitation and Correction announced Wednesday, Sept. 28, 2016 that Clinton County in southwestern Ohio is the program's first recipient of a $200,000 grant under the voluntary project. (AP Photo/Andrew Welsh-Huggins, File)


MORE IN NEWS

mchouse27cut_02 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Big(ger) Mac: Akron’s Ronald McDonald House tripling in size; more than 8,511 served so far this year

The first day Bill Considine walked into Akron Children’s Hospital as CEO in 1979, he saw parents sleeping in the lobby to be close to their sick children.

cascade29cut_01
Downtown tire factory-turned-apartment building to welcome visitors Saturday
dyer29cut_02
Bob Dyer: At long last, a memorial service for Big Nate
Too close for comfort? State senator says Stark State’s Akron campus could damage UA’s bottom line
Planned Parenthood targets young voters in Ohio
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next