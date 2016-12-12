Property owner arrested in Ohio firefighter’s 2015 death

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SEFNSUxUT04sIE9ISU86IE9oaW8gYXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IHRoZXkmIzgyMTc7dmUgYXJy
ZXN0ZWQgYSBtYW4gb24gY2hhcmdlcyBvZiBtdXJkZXIgYW5kIGFnZ3JhdmF0ZWQgYXJzb24gaW4g
dGhlIGhvdXNlIGJsYXplIHRoYXQgbGVkIHRvIGEgZmlyZWZpZ2h0ZXImIzgyMTc7cyBkZWF0aCBu
ZWFybHkgb25lIHllYXIgYWdvLjwvcD48cD5IYW1pbHRvbiBQb2xpY2UgQ2hpZWYgQ3JhaWcgQnVj
aGVpdCBpZGVudGlmaWVkIHRoZSBtYW4gYXJyZXN0ZWQgYXMgdGhlIHByb3BlcnR5JiM4MjE3O3Mg
b3duZXIsIDY2LXllYXItb2xkIExlc3RlciBQYXJrZXIuIEhlIHdhcyBpbiBjdXN0b2R5IE1vbmRh
eSBhZnRlcm5vb24sIGFuZCBubyBhdHRvcm5leSBpbmZvcm1hdGlvbiB3YXMgYXZhaWxhYmxlIGlt
bWVkaWF0ZWx5LjwvcD48cD5CdWNoZWl0IHNheXMgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24gY29udGludWVz
IGFuZCBoZSBleHBlY3RzIG1vcmUgYXJyZXN0cy48L3A+PHA+VHdlbnR5LWVpZ2h0LXllYXItb2xk
IFBhdHJpY2sgV29sdGVybWFuIGRpZWQgRGVjLiAyOCBhZnRlciBjcmFzaGluZyB0aHJvdWdoIGEg
Zmxvb3IgYWZ0ZXIgcmVzcG9uZGluZyB0byB0aGUgaG91c2UgZmlyZS4gQXV0aG9yaXRpZXMgYW5u
b3VuY2VkIEphbi4gNCB0aGF0IHRoZSBob3VzZSBmaXJlIGhhZCBiZWVuIHJ1bGVkIGFzIGFyc29u
IGFuZCB0aGF0IFdvbHRlcm1hbiYjODIxNztzIGRlYXRoIHdhcyBiZWluZyBpbnZlc3RpZ2F0ZWQg
YXMgYSBob21pY2lkZS48L3A+PHA+QnVjaGVpdCBkZWNsaW5lZCBNb25kYXkgdG8gZGlzY3VzcyBh
IHBvc3NpYmxlIG1vdGl2ZS48L3A+PHA+VGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBwb2xpY2UgYW5kIGZpcmUg
ZGVwYXJ0bWVudHMgd2VyZSBqb2luZWQgYnkgc3RhdGUgYW5kIGZlZGVyYWwgaW52ZXN0aWdhdG9y
cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.