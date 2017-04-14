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Prosecutor undecided on 137-gunshot case against police supervisors in Cleveland

By Mark Gillispie
Associated Press

Published: April 14, 2017 - 08:44 PM
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In this June 13, 2014 photo, six Cleveland police officers, front row from left, Sgt. Randolph Dailey, Sgt. Patricia Coleman and patrolman Michael Brelo; second row from left, Sgt. Jason Edens, Sgt. Michael Donegan, and Lt. Paul Wilson, wait for their arraignment in Cuyahoga County Common Pleas Court in Cleveland. The Ohio Supreme Court ruled unanimously Thursday that a judge in Cleveland, where two unarmed blacks died in a 137-shot barrage of police gunfire on Nov. 29, 2012, can hear dereliction of duty charges against five police supervisors accused of failing to control a high-speed chase involving more than 100 officers. (Chuck Crow/The Plain Dealer via AP)


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