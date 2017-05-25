Prosecutors review TV reporter Carl Monday’s confrontation with woman

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+RUxZUklBLCBPSElPOiBQcm9zZWN1dG9ycyBpbiBPaGlvIGFyZSByZXZpZXdpbmcgc3VydmVp
bGxhbmNlIHZpZGVvIG9mIGEgY29uZnJvbnRhdGlvbiBiZXR3ZWVuIGEgdGVsZXZpc2lvbiBuZXdz
IHJlcG9ydGVyIGFuZCBhIHdvbWFuIHdobyBraWNrZWQgaGltIGFzIGhlIHRyaWVkIHRvIGludGVy
dmlldyBoZXIuPC9wPjxwPlRoZSBDaHJvbmljbGUgVGVsZWdyYW0gcmVwb3J0cyB0aGF0IHRoZSB3
b21hbiBjYWxsZWQgOTExIE1vbmRheSB0byBzYXkgc2hlIGhhZCBraWNrZWQgYSByZXBvcnRlciBp
biB0aGUga25lZSBiZWNhdXNlIGhlIHdhcyBob2xkaW5nIGEgbWljcm9waG9uZSBpbiBoZXIgY2Fy
IGFuZCB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBsZXQgaGVyIGNsb3NlIHRoZSBkb29yLiBUaGUgcmVwb3J0ZXIs
IFdPSU8tVFYmIzgyMTc7cyBDYXJsIE1vbmRheSwgd2FzIHRyeWluZyB0byBpbnRlcnZpZXcgdGhl
IHdvbWFuIGF0IGEgZ2FzIHN0YXRpb24gaW4gRWx5cmlhLCBiZWxpZXZpbmcgaGVyIHRvIGJlIGlu
dm9sdmVkIGluIGFuIG9ubGluZSBzY2FtLiBUaGUgd29tYW4gc2FpZCBNb25kYXkgaGFkIHN0dWNr
IGEgY2FtZXJhIGluIGhlciBmYWNlIGFuZCBncmFiYmVkIGhlciBhcm0gaW4gYW4gJiM4MjIwO2Fn
Z3Jlc3NpdmUmIzgyMjE7IHdheS4gPC9wPjxwPlBvbGljZSBhc2tlZCBwcm9zZWN1dG9ycyB0byBy
ZXZpZXcgdGhlIGNhc2UuIE5vIGNoYXJnZXMgaGF2ZSBiZWVuIGZpbGVkLjwvcD48cD5Nb25kYXkg
ZGlkIG5vdCByZXNwb25kIHRvIHJlcXVlc3RzIGZvciBjb21tZW50LjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.