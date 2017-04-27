Prosecutors say Ohio man planned to join Islamic State group

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REFZVE9OLCBPaGlvOiBGZWRlcmFsIHByb3NlY3V0b3JzIHNheSB0aGV5IGJlZ2FuIGludmVz
dGlnYXRpbmcgYSBKb3JkYW5pYW4gY2l0aXplbiBsaXZpbmcgaW4gT2hpbyBhZnRlciBoZSB3YXMg
YXJyZXN0ZWQgd2hpbGUgdHJ5aW5nIHRvIGdldCBpbnRvIHRoZSBUdXJraXNoIGVtYmFzc3kgaW4g
V2FzaGluZ3Rvbi48L3A+PHA+UHJvc2VjdXRvcnMgc2F5IHRoZSBtYW4gaXMgbm93IGFjY3VzZWQg
b2YgYXR0ZW1wdGluZyB0byB0cmF2ZWwgdG8gU3lyaWEgYW5kIGZpZ2h0IHdpdGggdGhlIElzbGFt
aWMgU3RhdGUgZ3JvdXAgYWdhaW5zdCB0aGUgU3lyaWFuIGxlYWRlcnNoaXAuPC9wPjxwPlRoZSBV
LlMuIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBzYXlzIDI2LXllYXItb2xkIExhaXRoIFdhbGVlZCBBbGVi
YmluaSB3YXMgYXJyZXN0ZWQgV2VkbmVzZGF5IGF0IHRoZSBDaW5jaW5uYXRpLU5vcnRoZXJuIEtl
bnR1Y2t5IEludGVybmF0aW9uYWwgQWlycG9ydCBpbiBIZWJyb24sIEtlbnR1Y2t5LjwvcD48cD5B
bGViYmluaSB3YXMgaW4gY291cnQgVGh1cnNkYXkgYWZ0ZXJub29uIGluIERheXRvbiwgT2hpbywg
d2hlcmUgaGUgaGFkIGJlZW4gbGl2aW5nLiBBIHByZWxpbWluYXJ5IGhlYXJpbmcgd2FzIHNjaGVk
dWxlZCBmb3IgTWF5IDExLjwvcD48cD5Db3VydCBkb2N1bWVudHMgZG8gbm90IGluZGljYXRlIHdo
ZXRoZXIgaGUgaGFzIGFuIGF0dG9ybmV5LjwvcD48cD5SZWNvcmRzIHNheSBBbGViYmluaSB3YXMg
YXJyZXN0ZWQgaW4gSmFudWFyeSBmb3IgdW5sYXdmdWwgZW50cnkgYXQgdGhlIFR1cmtpc2ggZW1i
YXNzeSBpbiBXYXNoaW5ndG9uLCBidXQgdGhvc2UgY2hhcmdlcyB3ZXJlIGxhdGVyIGRyb3BwZWQu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.