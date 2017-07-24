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Report: Convicted killer’s inmate slaying on bus preventable

By Laura A. Bischoff
Dayton Daily News

Published: July 24, 2017 - 10:02 PM
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Casey Pigge is shown in an undated photo provided by the Ohio Department of Rehabilitation and Correction. An investigative report by the Dayton Daily News has found that the strangulation of an inmate on an Ohio prison bus by Pigge, a twice convicted murderer, was preventable. The report says Pigge was able to move freely in the back section of the bus despite handcuffs, leg irons and a belly chain. (Ohio Department of Rehabilitation and Correction via AP)


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