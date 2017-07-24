Report: Convicted killer’s inmate slaying on bus preventable

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0lSQ0xFVklMTEU6IFR3by10aW1lIGNvbnZpY3RlZCBraWxsZXIgQ2FzZXkgUGlnZ2Ugc2F0
IGluIHRoZSB2ZXJ5IGJhY2sgb2YgdGhlIHByaXNvbiBidXMgb24gRmViLiAxLCBvdXQgb2Ygc2ln
aHQgb2YgdGhlIHRocmVlIHN0YXRlIGNvcnJlY3Rpb25zIG9mZmljZXJzIHNpdHRpbmcgdXAgZnJv
bnQuPC9wPjxwPkp1c3QgdHdvIGRheXMgYmVmb3JlLCBQaWdnZSB3YXMgd3JhcHBlZCBpbiBhIHN0
cmFpdGphY2tldCBhcyBoZSBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0byB0aGUgRmVicnVhcnkgMjAxNiBtdXJk
ZXIgb2YgaGlzIGNlbGxtYXRlLCBMdXRoZXIgV2FkZSBvZiBTcHJpbmdmaWVsZCwgYXQgdGhlIExl
YmFub24gQ29ycmVjdGlvbmFsIEluc3RpdHV0ZS48L3A+PHA+UGlnZ2UmIzgyMTc7cyBhc3NhdWx0
IG9uIFdhZGUgY2FtZSBhZnRlciBoZSB3YXMgY29udmljdGVkIG9mIGFnZ3JhdmF0ZWQgbXVyZGVy
IGFuZCBhIGhvc3Qgb2Ygb3RoZXIgY2hhcmdlcyBhZnRlciBoZSBzbGFzaGVkIHRoZSB0aHJvYXQg
b2YgaGlzIGV4LWdpcmxmcmllbmQmIzgyMTc7cyBtb3RoZXIsIHdhdGNoZWQgaGVyIGRpZSBhbmQg
dGhlbiBzZXQgaGVyIGFwYXJ0bWVudCBvbiBmaXJlLjwvcD48cD5ZZXQgaW4gdGhlIHByaXNvbiBi
dXMsIHdoaWNoIHRyYW5zcG9ydGVkIDE1IHByaXNvbmVycyBpbiBhIGxvb3AgZnJvbSBMdWNhc3Zp
bGxlIHRvIENvbHVtYnVzIHRvIFJvc3MgQ291bnR5LCBQaWdnZSBzYXQgYmVoaW5kIHRoZSBvdGhl
ciBpbm1hdGVzIHdobyB3ZXJlIGJldHdlZW4gaGltIGFuZCB0aGUgY29ycmVjdGlvbnMgb2ZmaWNl
cnMuIERlc3BpdGUgaGFuZGN1ZmZzLCBsZWcgaXJvbnMgYW5kIGEgYmVsbHkgY2hhaW4sIGhlIHdh
cyBhYmxlIHRvIG1vdmUgYWJvdXQgZnJlZWx5IGF0IHRoZSBiYWNrIHNlY3Rpb24gb2YgdGhlIGJ1
cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBmYWN0IHRoYXQgaGUgd2FzIGxlZnQgYWxvbmUgd2l0aCBhY2Nl
c3MgdG8gb3RoZXIgaW5tYXRlcyBpcyBiZXlvbmQgbWUsJiM4MjIxOyBSb3NzIENvdW50eSBQcm9z
ZWN1dG9yIE1hdHQgU2NobWlkdCB3b3VsZCBzYXkgYSBmZXcgZGF5cyBsYXRlci4gJiM4MjIwO0km
IzgyMTc7bSBjb21wbGV0ZWx5IGFtYXplZCB0aGlzIHdhcyBhbGxvd2VkIHRvIGhhcHBlbi4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPldoYXQgaGFwcGVuZWQgd2FzIHByZXZlbnRhYmxlLCBiYXNlZCBvbiBleWV3aXRu
ZXNzIGFjY291bnRzIG1hZGUgYnkgcHJpc29uZXJzIHRvIHRoZSBPaGlvIEhpZ2h3YXkgUGF0cm9s
IGFuZCBQaWdnZSYjODIxNztzIG93biBzdGF0ZW1lbnRzIHRvIGludmVzdGlnYXRvcnMsIGFzIHdl
bGwgYXMgdGhlIHN0YXRlbWVudHMgZnJvbSB0aGUgY29ycmVjdGlvbnMgb2ZmaWNlcnMgb24gdGhl
IGJ1cy4gQWxsIGFyZSBpbmNsdWRlZCBpbiB0aGUgY2FzZSBmaWxlIHJldmlld2VkIGJ5IHRoZSBE
YXl0b24gRGFpbHkgTmV3cyBhZnRlciBhIHB1YmxpYyByZWNvcmRzIHJlcXVlc3QuPC9wPjxwPkFi
b3V0IDEwIG9yIDE1IG1pbnV0ZXMgaW50byB0aGUgcmlkZSwgUGlnZ2Ugc2xpcHBlZCBvZmYgaGlz
IGJlbGx5IGNoYWluLCBtb3ZlZCB1cCB0aHJlZSByb3dzIGFuZCB3cmFwcGVkIHRoZSB0aHJlZS1m
b290IGNoYWluIGFnYWluc3QgaW5tYXRlIERhdmlkIEpvaG5zb24mIzgyMTc7cyBuZWNrLCB0aGUg
d2l0bmVzc2VzIHRvbGQgaW52ZXN0aWdhdG9ycy4gUGlnZ2UsIDI5LCBwdWxsZWQgc28gaGFyZCBh
Z2FpbnN0IHRoZSA2MS15ZWFyLW9sZCBzZXggb2ZmZW5kZXImIzgyMTc7cyB0aHJvYXQgdGhhdCBK
b2huc29uIHdhcyBsaWZ0ZWQgb2ZmIHRoZSBzZWF0LCB0aGUgd2l0bmVzc2VzIHNhaWQuPC9wPjxw
PldoZW4gSm9obnNvbiB3ZW50IGxpbXAsIFBpZ2dlIHNsYW1tZWQgaGlzIGhlYWQgYWdhaW5zdCB0
aGUgYnVzIHdhbGwsIGNoZWNrZWQgaGlzIHB1bHNlLCBjaG9rZWQgaGltIGZhY2UgdG8gZmFjZSBh
bmQgdGhlbiBzbW90aGVyZWQgaGlzIG1vdXRoIGFuZCBub3NlIHVudGlsIEpvaG5zb24gd2FzIGRl
YWQsIG90aGVyIGlubWF0ZXMgdG9sZCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzLjwvcD48cD5BZnRlciB0aGUgYXR0
YWNrLCB0aGV5IHNhaWQsIFBpZ2dlIHNob29rIGhhbmRzIHdpdGggdGhlIG90aGVyIGlubWF0ZXMs
IGludHJvZHVjZWQgaGltc2VsZiBhcyAmIzgyMTY7Qm94IEN1dHRlciYjODIxNzsgYW5kIGJyYWdn
ZWQsICYjODIyMDtUaGlzIGlzIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGFueW9uZSBoYXMgZXZlciBraWxsZWQg
YSBbZXhwbGV0aXZlXSBvbiBhIGJ1cyB3aXRoIGhpcyBjaGFpbnMgb24mIzgyMjE7IGFuZCAmIzgy
MjA7SSBndWVzcyB5b3UgbmV2ZXIgc2VlbiB0aGF0IG9uIGEgYnVzIGJlZm9yZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlRoZSBtdXJkZXIgb24gdGhlIGJ1cyByYWlzZXMgcXVlc3Rpb25zIGFib3V0IGhvdyB0aGUg
T2hpbyBEZXBhcnRtZW50IG9mIFJlaGFiaWxpdGF0aW9uIGFuZCBDb3JyZWN0aW9uIHRyYW5zcG9y
dHMgdmlvbGVudCBjcmltaW5hbHMgdG8gY291cnQgYXBwZWFyYW5jZXMsIG1lZGljYWwgYXBwb2lu
dG1lbnRzIGFuZCBvdGhlciBwcmlzb25zLCB3aGljaCBvY2N1cnMgcmVndWxhcmx5LjwvcD48cD5U
aGUgdGhyZWUgZ3VhcmRzICYjODIxMjsgVGVkIEhhbW1vbmRzLCBHcm92ZXIgUmlnZ3MgYW5kIFdp
bGxpYW0gU2FsdHNtYW4gJiM4MjEyOyB0b2xkIGludmVzdGlnYXRvcnMgdGhleSBuZXZlciBoZWFy
ZCBvciBzYXcgYSB0aGluZyBldmVuIGFzIHdpdG5lc3NlcyBzYXkgUGlnZ2UgYmFuZ2VkIEpvaG5z
b24mIzgyMTc7cyBoZWFkIGFnYWluc3QgdGhlIHNpZGUgb2YgdGhlIGJ1cy4gV2hlbiB1bmxvYWRp
bmcgdGhlIGJ1cywgZ3VhcmRzIHRob3VnaHQgSm9obnNvbiBoYWQgZmFsbGVuIGFzbGVlcC4gVHJv
b3BlcnMgZGlkbiYjODIxNzt0IGRldGVybWluZSB0aGF0IGZvdWwgcGxheSB3YXMgaW52b2x2ZWQg
dW50aWwgdHdvIGhvdXJzIGFmdGVyIHRoZSBidXMgd2FzIHN0b3BwZWQuPC9wPjxwPkJ5IHRoZW4s
IFBpZ2dlIHdhcyBiYWNrIG9uIGFub3RoZXIgYnVzIGhlYWRlZCB0byBMdWNhc3ZpbGxlLiBUcm9v
cGVycyBoYWQgdG8gc3RvcCB0aGF0IGJ1cyB0byBnZXQgUGlnZ2UgYW5kIGNvbmZpc2NhdGUgaGlz
IGNsb3RoZXMgYW5kIGNoYWlucyBhcyBldmlkZW5jZS48L3A+PHA+JiM4MjE2O0dsb2JhbCByZXZp
ZXcmIzgyMTc7PC9wPjxwPkRSQyBzcG9rZXN3b21hbiBKb0VsbGVuIFNtaXRoIHNhaWQgdGhlIGRl
cGFydG1lbnQgZmluaXNoZWQgYSAmIzgyMjA7Z2xvYmFsIHJldmlldyYjODIyMTsgb2YgdGhlIHRy
YW5zcG9ydGF0aW9uIHBvbGljeSBvbiBGZWIuIDIxIGFuZCBEUkMgRGlyZWN0b3IgR2FyeSBNb2hy
IHNpZ25lZCBvZmYgb24gY2hhbmdlcy4gUHJpc29uIG9mZmljaWFscyBhcmUgc3RpbGwgd29ya2lu
ZyB0byBwdXQgdGhlIHJlY29tbWVuZGVkIGNoYW5nZXMgaW50byBhY3Rpb24sIHNoZSBzYWlkLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHNwZWNpZmljIGRldGFpbHMgb2YgdGhhdCByZXZpZXcgd2lsbCBub3Qg
YmUgcmVsZWFzZWQgZm9yIHJlYXNvbnMgb2Ygc2VjdXJpdHkgYW5kIHB1YmxpYyBzYWZldHkuIE91
ciBpbnRlcm5hbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIHdpbGwgYmUgY29tcGxldGVkIG9uY2UgdGhlIGNyaW1p
bmFsIGludmVzdGlnYXRpb24gY29uY2x1ZGVzLCYjODIyMTsgU21pdGggc2FpZCBpbiBhIHdyaXR0
ZW4gc3RhdGVtZW50LjwvcD48cD5CdXQgdGhlIG5ld3NwYXBlciYjODIxNztzIHJldmlldyBvZiB0
aGUgY2FzZSBmaWxlLCBoZWxkIGJ5IFBpY2thd2F5IENvdW50eSBQcm9zZWN1dG9yIEp1ZHkgV29s
Zm9yZCwgc2hvd3MgYSBudW1iZXIgb2Ygc2VjdXJpdHkgbGFwc2VzIG9uIGEgYnVzIHRoYXQgcmVz
ZW1ibGVzIGEgc2Nob29sIGJ1cyBidXQgaGFzIHNsaWRpbmcgbWV0YWwgZG9vcnMgdGhhdCBkaXZp
ZGUgaXQgaW50byB0aHJlZSBjYWdlZCBzZWN0aW9ucy4gR3VhcmRzIHRvbGQgaW52ZXN0aWdhdG9y
cyB0aGV5IHdlcmVuJiM4MjE3O3QgYWJsZSB0byBzZWUgaW50byB0aGUgYmFjayBzZWN0aW9uIGJl
Y2F1c2UgbWV0YWwgZG9vcnMgb2JzY3VyZWQgdGhlaXIgdmlldyBhbmQgYWxzbyBtYWRlIGl0IGRp
ZmZpY3VsdCB0byBzZWUgaW50byB0aGUgc2Vjb25kIHNlY3Rpb24uPC9wPjxwPk90aGVyIHByb2Js
ZW1zIHdlcmUgcmV2ZWFsZWQgYnkgdGhlIGhpZ2h3YXkgcGF0cm9sIGludmVzdGlnYXRpb24sIGlu
Y2x1ZGluZzo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtMb3ctIGFuZCBoaWdoLXNlY3VyaXR5IGlubWF0
ZXMgd2VyZSBtaXhlZCB3aXRoaW4gdGhlIHNhbWUgc2VjdGlvbnMsIGFjY29yZGluZyB0byBhIHNl
YXRpbmcgY2hhcnQsIGdpdmluZyB2aW9sZW50IGNyaW1pbmFscyBhY2Nlc3MgdG8gb3RoZXIgaW5t
YXRlcy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtQaWdnZSB3YXMgbm90IGlzb2xhdGVkLCBldmVuIHRo
b3VnaCBoZSB3YXMgdGhlIGhpZ2hlc3Qgc2VjdXJpdHkgaW5tYXRlIG9uIHRoZSB0cmlwIGFuZCBj
b3VsZCBoYXZlIGJlZW4ga2VwdCBpbiBzZWN0aW9uIG9uZSAmIzgyMTI7IHRoZSBzZWN0aW9uIG5l
YXJlc3QgdGhlIGd1YXJkcyAmIzgyMTI7IHdoaWNoIHdhcyBsZWZ0IG9wZW4uPC9wPjxwPiYjODIy
NjsmIzgyMDE7T25lIGlubWF0ZSBzYWlkIHRoZSBwcmlzb25lcnMgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBkaXJl
Y3RlZCB3aGVyZSB0byBzaXQuIFBpZ2dlIHRvb2sgYSBzZWF0IGluIHRoZSB2ZXJ5IGJhY2ssIGZ1
cnRoZXN0IGF3YXkgZnJvbSB0aGUgZ3VhcmRzLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JpZ2dzLCBv
bmUgb2YgdGhlIHRocmVlIGNvcnJlY3Rpb25zIG9mZmljZXJzIG9uIHRoZSBidXMsIHNhaWQgaW5t
YXRlIHJlc3RyYWludHMgd2VyZSBjaGVja2VkIGJlZm9yZSB0aGUgcHJpc29uZXJzIGJvYXJkZWQu
IEJ1dCBQaWdnZSBzYWlkIGhlIHRvb2sgb2ZmIGhpcyBjaGFpbnMgJiM4MjEyOyBhbiBhY2NvdW50
IGNvbmZpcm1lZCBieSBvdGhlciBpbm1hdGVzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIHBhdHJvbCYjODIx
NztzIGludmVzdGlnYXRpb24gcmVwb3J0LjwvcD48cD5QaWdnZSBwbGVhZGVkIG5vdCBndWlsdHkg
dG8gYW4gYWdncmF2YXRlZCBtdXJkZXIgY2hhcmdlIGluIHRoZSBkZWF0aCBvZiBKb2huc29uLCB3
aG8gd2FzIHNlcnZpbmcgYW4gZWlnaHQteWVhciBzZW50ZW5jZSBmb3Igc2V4dWFsIGJhdHRlcnku
IEFjY29yZGluZyB0byB0aGUgY2FzZSBmaWxlLCBQaWdnZSB0b2xkIHRyb29wZXJzOiAmIzgyMjA7
SSBkaWQga2lsbCBoaW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMTY7T2J2aW91c2x5IGEgbWlzdGFrZSYj
ODIxNzs8L3A+PHA+RGVmZW5zZSBhdHRvcm5leSBTdGV2ZSBMYXJzb24sIHdobyB3YXMgYXBwb2lu
dGVkIHRvIHJlcHJlc2VudCBQaWdnZSwgc3BlbnQgMTAgeWVhcnMgYXMgYSBtYWdpc3RyYXRlIGZv
ciB0aGUgT2hpbyBDb3VydCBvZiBDbGFpbXMsIHdoaWNoIGNvbnNpZGVycyBsYXdzdWl0cyBhZ2Fp
bnN0IHN0YXRlIGFnZW5jaWVzLiBMYXJzb24gaGFzIHlldCB0byB0YWxrIHdpdGggUGlnZ2UgYWJv
dXQgdGhlIGNhc2UgYnV0IHNhaWQgaGUgZXhwZWN0cyBKb2huc29uJiM4MjE3O3MgZmFtaWx5IG9y
IG90aGVycyB0byBmaWxlIGEgY2xhaW0gYWdhaW5zdCBEUkMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBpcyBv
YnZpb3VzbHkgYSBtaXN0YWtlLiBTb21lYm9keSBpcyBnb2luZyB0byBmaWxlIGEgY2xhaW0gb24g
dGhhdCwmIzgyMjE7IExhcnNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7Tm9ybWFsbHksIHRoZSBEUkMgaGFzIGdv
b2Qgc2VjdXJpdHkgYW5kIHdhdGNoZXMgc3R1ZmYgbGlrZSB0aGlzLiBPYnZpb3VzbHksIHRoaXMg
ZG9lc24mIzgyMTc7dCBoYXBwZW4gYWxsIHRoZSB0aW1lLiBUaGV5IHRyYW5zcG9ydCBwZW9wbGUg
YWxsIHRoZSB0aW1lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWZ0ZXIgSm9obnNvbiYjODIxNztzIGRlYXRoLCBm
ZWxsb3cgaW5tYXRlIFRlcnJ5IEsuIFN0ZWVsZSAmIzgyMTI7IHdobyB3YXMgb24gdGhlIGJ1cyAm
IzgyMTI7IGZpcmVkIG9mZiBhIDEyLXBhZ2UgaGFuZHdyaXR0ZW4gbGV0dGVyIHRvIERSQyBEaXJl
Y3RvciBHYXJ5IE1vaHIsIGFsbGVnaW5nIG5lZ2xpZ2VuY2UgYnkgdGhlIGd1YXJkcy48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1RoZXkgZGVmaW5pdGVseSB3YXMgbm90IGRvaW5nIHRoZWlyIGpvYiBhbmQgbW9uaXRv
cmluZyB1cyBldmVuIHdpdGggYSBrbm93biBIYW5uaWJhbCBMZWN0ZXIgd2l0aCB1cywmIzgyMjE7
IGFjY29yZGluZyB0byBTdGVlbGUmIzgyMTc7cyBsZXR0ZXIsIHdoaWNoIHdhcyBpbmNsdWRlZCBp
biB0aGUgcHJvc2VjdXRvciYjODIxNztzIHJlY29yZHMuIFN0ZWVsZSBjb21wbGFpbmVkIHRoYXQg
aGUgbm93IHN1ZmZlcnMgZnJvbSBwYW5pYyBhdHRhY2tzLCBwb3N0LXRyYXVtYXRpYyBzdHJlc3Mg
ZGlzb3JkZXIgYW5kIHBhcmFub2lhLjwvcD48cD5QaWdnZSYjODIxNztzIGJhY2tncm91bmQgd291
bGQgc2VlbSB0byBoYXZlIHdhcnJhbnRlZCBjYXJlZnVsIHNlY3VyaXR5LiBUaGUga2lsbGluZyBv
ZiBoaXMgZXgtZ2lybGZyaWVuZCYjODIxNztzIG1vdGhlciBoYWQgYSBsZXZlbCBvZiBicnV0YWxp
dHkgdGhhdCBvZnRlbiByZXN1bHRzIGluIHByb3NlY3V0b3JzIHNlZWtpbmcgdGhlIGRlYXRoIHBl
bmFsdHkuIEJ1dCBSb3NzIENvdW50eSBwcm9zZWN1dG9ycyBkaWQgbm90IHB1cnN1ZSBhIGRlYXRo
IHNlbnRlbmNlIGFmdGVyIGEgY2xpbmljYWwgcHN5Y2hvbG9naXN0IGRldGVybWluZWQgUGlnZ2Ug
dG8gYmUgbWVudGFsbHkgaW1wYWlyZWQsIG1ha2luZyBoaW0gaW5lbGlnaWJsZSBmb3IgY2FwaXRh
bCBwdW5pc2htZW50LCBjb3VydCByZWNvcmRzIHNob3cuPC9wPjxwPkluIE5vdmVtYmVyIDIwMDks
IGhlIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IGluIHRoYXQgY2FzZSB0byBhZ2dyYXZhdGVkIG11cmRlciwgYWdn
cmF2YXRlZCByb2JiZXJ5LCBhZ2dyYXZhdGVkIGFyc29uIGFuZCBvdGhlciBjaGFyZ2VzIGFuZCBy
ZWNlaXZlZCAzMCB5ZWFycyB0byBsaWZlIGluIHByaXNvbi48L3A+PHA+VGhlIGtpbGxpbmcgb2Yg
V2FkZSBjYW1lIGFmdGVyIFBpZ2dlIHRyaWNrZWQgaGlzIGNlbGxtYXRlIGludG8gd2VhcmluZyBh
IGJsaW5kZm9sZC4gSGUgcHVsbGVkIGEgY2luZGVyIGJsb2NrIG91dCBvZiB0aGUgY2VsbCB3YWxs
IGFuZCBiYXNoZWQgaW4gV2FkZSYjODIxNztzIGhlYWQgd2l0aCBpdC4gSGUgbGF0ZXIgdG9sZCBp
bnZlc3RpZ2F0b3JzIGhlIGtpbGxlZCBXYWRlLCB3aG8gd2FzIGNvbW1pdHRlZCB0byBwcmlzb24g
aW4gTWFyY2ggMjAxNSBvbiBhbiBhZ2dyYXZhdGVkIGJ1cmdsYXJ5IGNvbnZpY3Rpb24sIGJlY2F1
c2UgV2FkZSAmIzgyMjA7cmFuIHdpdGgmIzgyMjE7IHRoZSBBcnlhbiBCcm90aGVyaG9vZCBnYW5n
IGFuZCBoZSBmZWFyZWQgZm9yIGhpcyBsaWZlLCBQaWdnZSBzYWlkIGluIHZpZGVvdGFwZWQgaW50
ZXJ2aWV3IHRoYXQgd2FzIHBsYXllZCBkdXJpbmcgb25lIG9mIGhpcyBjb3VydCBoZWFyaW5ncy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0kganVzdCB3YW50IHRvIGdldCBpdCBvdmVyIHdpdGgsJiM4MjIxOyBQaWdn
ZSBzYWlkIGR1cmluZyB0aGUgSmFuLiAzMCwgMjAxNywgaGVhcmluZyB3aGVyZSBoZSBwbGVhZGVk
IGd1aWx0eSB0byBXYWRlJiM4MjE3O3MgbXVyZGVyIGFuZCBhZ3JlZWQgdG8gYSBzZW50ZW5jZSBv
ZiBsaWZlIGluIHByaXNvbiB3aXRob3V0IHBhcm9sZS48L3A+PHA+VHdvIGRheXMgbGF0ZXIsIGhl
IHdhcyBvbiB0aGUgcHJpc29uIGJ1cyB3aXRoIEpvaG5zb24uPC9wPjxwPk5vIGFkZGl0aW9uYWwg
dGltZTwvcD48cD5JdCBzdGlsbCBpc24mIzgyMTc7dCBjbGVhciBpbiB3aGljaCBjb3VudHkgdGhl
IGF0dGFjayBoYXBwZW5lZDogRnJhbmtsaW4sIFBpY2thd2F5IG9yIFJvc3MuIEFmdGVyIG9uZSBp
bm1hdGUgcmVwb3J0ZWQgc2VlaW5nIGEgc2lnbiAmIzgyMjA7Zm91ciBtaWxlcyB0byBDaXJjbGV2
aWxsZSYjODIyMTsgb3V0IHRoZSB3aW5kb3cganVzdCBhZnRlciB0aGUgbXVyZGVyLCB0aGUgY2Fz
ZSBsYW5kZWQgb24gV29sZm9yZCYjODIxNztzIGRlc2suPC9wPjxwPkV2ZW4gaWYgUGlnZ2UgaXMg
Y29udmljdGVkLCBoZSBpcyBhbHJlYWR5IHNlcnZpbmcgbGlmZSBpbiBwcmlzb24gd2l0aG91dCBw
YXJvbGUgZm9yIFdhZGUmIzgyMTc7cyBtdXJkZXIuIEhlIGNhbiYjODIxNzt0IGRvIGFueSBtb3Jl
IHRpbWUgdGhhbiB0aGF0LjwvcD48cD5Xb2xmb3JkLCB0aG91Z2gsIHNheXMgSm9obnNvbiYjODIx
NztzIGZhbWlseSBkZXNlcnZlcyB0byBoYXZlIHRoZSBjYXNlIHByb3NlY3V0ZWQuPC9wPjxwPlNj
aG1pZHQsIHRoZSBSb3NzIENvdW50eSBQcm9zZWN1dG9yLCBzYWlkIG9mIFBpZ2dlOiAmIzgyMjA7
SWYgaXQgd2VyZSB1cCB0byBtZSwgaGUgd291bGQgbmV2ZXIgYmUgYWJsZSB0byBbaGF2ZV0gdW5z
dXBlcnZpc2VkIGNvbnRhY3Qgd2l0aCBhbm90aGVyIGh1bWFuIGJlaW5nLiBFdmVyLiYjODIyMTs8
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.