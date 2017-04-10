Report: Ohio village tickets based on false speed limit

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0hJVEVIT1VTRSwgT0hJTzogQW4gT2hpbyB2aWxsYWdlIGlzIGV4YW1pbmluZyB0aGUgcHJh
Y3RpY2Ugb2YgaXRzIHBvbGljZSBvZmZpY2VycyB0aWNrZXRpbmcgZHJpdmVycyBmb3Igc3BlZWRp
bmcgYmFzZWQgb24gYSBmYWtlIHNwZWVkaW5nIHNpZ24gdGhhdCBzZXRzIGEgbGltaXQgYmVsb3cg
dGhlIGFjdHVhbCBwb3N0ZWQgbGltaXQgZm9yIGEgdmlsbGFnZSBzdHJlZXQuPC9wPjxwPlRoZSBw
b2xpY2UgY2hpZWYgaW4gV2hpdGVob3VzZSBuZWFyIFRvbGVkbyBoYXMgYWNrbm93bGVkZ2VkIHRo
ZSAzNSBtcGggc2lnbiBkb2VzbiYjODIxNzt0IG1hdGNoIHRoZSA1MCBtcGggbGltaXQgc2V0IGJ5
IHN0YXRlIGxhdy48L3A+PHA+VGhlIHNpZ24gd2FzIHBsYWNlZCB0byBzbG93IGRyaXZlcnMgZG93
biwgYW5kIENoaWVmIE1hcmsgTWNEb25vdWdoIHNheXMgcG9saWNlIG9ubHkgY2l0ZSBkcml2ZXJz
IHdobyBkcml2ZSBvdmVyIDUwIG1waC48L3A+PHA+QnV0IGEgcmV2aWV3IG9mIHRyYWZmaWMgdGlj
a2V0cyBieSB0aGUgQmxhZGUgZm91bmQgMTAgZHJpdmVycyB0aWNrZXRlZCBpbiB0aGUgcGFzdCB0
aHJlZSB5ZWFycyBmb3IgZ29pbmcgb3ZlciB0aGUgZmFrZSBsaW1pdCBidXQgd2hvIHdlcmUgYmVs
b3cgdGhlIGFjdHVhbCBsaW1pdCBvZiA1MCBtcGguPC9wPjxwPk1heW9yIERvbmFsZCBBdGtpbnNv
biBzYXlzIHZpbGxhZ2UgbGF3eWVycyBhcmUgbG9va2luZyBhdCB0aGUgc2l0dWF0aW9uLjwvcD48
cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.