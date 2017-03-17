Republicans join Democrats against Trump’s Great Lakes cuts

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SXQgc291bmRzIGxpa2UgYW4gaWRlYSB0aGF0IHdvdWxkIHdhcm0gYSBjb25zZXJ2YXRpdmUg
UmVwdWJsaWNhbiYjODIxNztzIGhlYXJ0OiBLaWxsIGZ1bmRpbmcgb2YgYSByZWdpb25hbCBlbnZp
cm9ubWVudGFsIGNsZWFudXAgdGhhdCBoYXMgbGFzdGVkIHNldmVuIHllYXJzIGFuZCBjb3N0IHRo
ZSBmZWRlcmFsIGdvdmVybm1lbnQgbW9yZSB0aGFuICQyIGJpbGxpb24sIHdpdGggbm8gZW5kIGlu
IHNpZ2h0LiBJZiBzdGF0ZXMgd2FudCB0byBrZWVwIHRoZSBwcm9ncmFtIGdvaW5nLCBsZXQgdGhl
bSBwaWNrIHVwIHRoZSB0YWIuPC9wPjxwPlRoYXQgaXMgd2hhdCBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRy
dW1wJiM4MjE3O3MgMjAxOCBidWRnZXQgcGxhbiBwcm9wb3NlcyBmb3IgdGhlIEdyZWF0IExha2Vz
IFJlc3RvcmF0aW9uIEluaXRpYXRpdmUsIGFuIGFtYml0aW91cyBwdXNoIHRvIGZpeCBwcm9ibGVt
cyB0aGF0IGhhdmUgbG9uZyBiZWRldmlsZWQgdGhlIHdvcmxkJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBzdXJm
YWNlIGZyZXNod2F0ZXIgc3lzdGVtICYjODIxMjsgZnJvbSBpbnZhc2l2ZSBzcGVjaWVzIHRvIGFs
Z2FsIGJsb29tcyBhbmQgdG94aWMgc2x1ZGdlIGZvdWxpbmcgdHJpYnV0YXJ5IHJpdmVycy48L3A+
PHA+RHVyaW5nIHRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiwgdGhlIHByb2dyYW0gZ2VuZXJhbGx5
IGdvdCBhYm91dCAkMzAwIG1pbGxpb24gYSB5ZWFyLiBUcnVtcCYjODIxNztzIG9mZmVyIGlzIHpl
cm8uIEhpcyBzcGVuZGluZyBwbGFuIHJlbGVhc2VkIFRodXJzZGF5IHNheXMgaXQgJiM4MjIwO3Jl
dHVybnMgdGhlIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciBmdW5kaW5nIGxvY2FsIGVudmlyb25tZW50YWwg
ZWZmb3J0cyBhbmQgcHJvZ3JhbXMgdG8gc3RhdGUgYW5kIGxvY2FsIGVudGl0aWVzLCBhbGxvd2lu
ZyBFUEEgdG8gZm9jdXMgb24gaXRzIGhpZ2hlc3QgbmF0aW9uYWwgcHJpb3JpdGllcy4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlRoZSByZXNwb25zZSBmcm9tIFJlcHVibGljYW5zIGluIEdyZWF0IExha2VzIHN0YXRl
czogTm8sIHRoYW5rcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsgaXQgbWFrZXMgc2Vuc2UgZm9yIHVz
IHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIG1ha2UgcHJ1ZGVudCBpbnZlc3RtZW50cyBpbiBwcm90ZWN0aW5nIGFu
ZCBpbXByb3ZpbmcgdGhlIEdyZWF0IExha2VzLCYjODIyMTsgV2lzY29uc2luIEdvdi4gU2NvdHQg
V2Fsa2VyIHRvbGQgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MsIGFkZGluZyB0aGF0IGhlIHdvdWxkIGxv
YmJ5IHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBhbmQgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBsZWFkZXJzIHRv
IHB1dCB0aGUgbW9uZXkgYmFjay48L3A+PHA+R292LiBSaWNrIFNueWRlciBvZiBNaWNoaWdhbiBj
b25zaWRlcnMgR3JlYXQgTGFrZXMgZnVuZGluZyAmIzgyMjA7dmVyeSBpbXBvcnRhbnQgdG8gTWlj
aGlnYW5kZXJzLCB0aGVyZWZvcmUgd2Uga25vdyB0aGVyZSBpcyBzdHJvbmcgc3VwcG9ydCBhbW9u
ZyBNaWNoaWdhbiYjODIxNztzIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgZGVsZWdhdGlvbiBhbmQgd2Ugd2lsbCB3
b3JrIHdpdGggdGhlbSB0byBwcmVzZXJ2ZSB0aGUgZnVuZGluZywmIzgyMjE7IHNwb2tlc3dvbWFu
IEFubmEgSGVhdG9uIHNhaWQuPC9wPjxwPkdPUCBsYXdtYWtlcnMgZnJvbSB0aGUgcmVnaW9uIGFs
c28gcnVzaGVkIG91dCBzdGF0ZW1lbnRzIGRlZmVuZGluZyB0aGUgcHJvZ3JhbS4gSXQgJiM4MjIw
O2hlbHBzIHByb3RlY3QgYm90aCBvdXIgZW52aXJvbm1lbnQgYW5kIG91ciBlY29ub215LCYjODIy
MTsgVS5TLiBTZW4uIFJvYiBQb3J0bWFuIG9mIE9oaW8gc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIHJlYWN0aW9u
IGlsbHVzdHJhdGVzIGEgcG9saXRpY2FsIGZhY3Qgb2YgbGlmZTogV2hldGhlciB5b3UgY29uc2lk
ZXIgc29tZXRoaW5nIGluIHRoZSBidWRnZXQgdmFsdWFibGUgb3Igd2FzdGVmdWwgY2FuIGRlcGVu
ZCBhIGxvdCBvbiB3aGVyZSB5b3UmIzgyMTc7cmUgZnJvbS48L3A+PHA+QW5kIGl0IHVuZGVyc2Nv
cmVzIHRoZSByZXNpc3RhbmNlIFRydW1wIG1heSBlbmNvdW50ZXIgdG8gc29tZSBzcGVuZGluZyBj
dXRzIGhlIGlzIHByb3Bvc2luZyBmb3IgdGhlIEVudmlyb25tZW50YWwgUHJvdGVjdGlvbiBBZ2Vu
Y3ksIHRoZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIEludGVyaW9yIGFuZCBvdGhlciBhZ2VuY2llcyB0aGF0IGRy
YXcgZnJlcXVlbnQgYXR0YWNrcyBmcm9tIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgUmVwdWJsaWNhbnMgeWV0IGZ1
bmQgcHJvamVjdHMgYW5kIHNlcnZpY2VzIHdpdGggc3VwcG9ydCBiYWNrIGhvbWUuPC9wPjxwPlRo
ZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7cyBzcGVuZGluZyBibHVlcHJpbnQgYWxzbyB0YXJnZXRzIGEgQ2hl
c2FwZWFrZSBCYXkgY2xlYW51cCBiZWd1biBpbiAxOTgzIHRoYXQgcmVjZWl2ZWQgJDczIG1pbGxp
b24gbGFzdCB5ZWFyLCBwbHVzIG90aGVyICYjODIyMDtnZW9ncmFwaGljIHByb2dyYW1zLiYjODIy
MTsgSXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBpZGVudGlmeSB0aGVtLCBidXQgYSBwcm9wb3NhbCBieSB0aGUg
T2ZmaWNlIG9mIE1hbmFnZW1lbnQgYW5kIEJ1ZGdldCB0aGlzIG1vbnRoIGNhbGxlZCBmb3IgY3V0
dGluZyBhbGwgb3IgbW9zdCBmdW5kaW5nIGZvciBTYW4gRnJhbmNpc2NvIEJheSwgUHVnZXQgU291
bmQgYW5kIHRoZSBHdWxmIG9mIE1leGljby48L3A+PHA+QXNrZWQgZm9yIG1vcmUgZGV0YWlscywg
RVBBIHJlbGVhc2VkIGEgc3RhdGVtZW50IHNheWluZyB0aGUgcGxhbiAmIzgyMjA7cmVmbGVjdHMg
dGhlIHByZXNpZGVudCYjODIxNztzIHByaW9yaXRpZXMmIzgyMjE7IGFuZCB0aGF0IEFkbWluaXN0
cmF0b3IgU2NvdHQgUHJ1aXR0ICYjODIyMDtpcyBjb21taXR0ZWQgdG8gbGVhZGluZyB0aGUgRVBB
IGluIGEgbW9yZSBlZmZlY3RpdmUsIG1vcmUgZm9jdXNlZCwgbGVzcyBjb3N0bHkgd2F5IGFzIHdl
IHBhcnRuZXIgd2l0aCBzdGF0ZXMgdG8gZnVsZmlsbCB0aGUgYWdlbmN5JiM4MjE3O3MgY29yZSBt
aXNzaW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEdyZWF0IExha2VzIHJlZ2lvbiBpbmNsdWRlcyBzd2lu
ZyBzdGF0ZXMgY3J1Y2lhbCB0byBUcnVtcCYjODIxNztzIGVsZWN0aW9uICYjODIxMjsgTWljaGln
YW4sIE9oaW8sIFBlbm5zeWx2YW5pYSwgV2lzY29uc2luLiBUaGVyZSYjODIxNztzIGFsc28gTmV3
IFlvcmssIE1pbm5lc290YSBhbmQgSWxsaW5vaXMuIEFuZCBJbmRpYW5hLCB3aG9zZSBmb3JtZXIg
Z292ZXJub3IsIE1pa2UgUGVuY2UsIGlzIG5vdyBUcnVtcCYjODIxNztzIHZpY2UgcHJlc2lkZW50
LjwvcD48cD5Db2luY2lkZW50YWxseSwgdGhlIGJ1ZGdldCBwbGFuIHdhcyByZWxlYXNlZCBhcyBh
Ym91dCAxMDAgR3JlYXQgTGFrZXMgYWR2b2NhdGVzIHBhaWQgYSB5ZWFybHkgdmlzaXQgdG8gV2Fz
aGluZ3RvbiwgRC5DLiwgaW4gc3VwcG9ydCBvZiB0aGUgcmVzdG9yYXRpb24gaW5pdGlhdGl2ZS4g
VGhleSBmbG9ja2VkIHRvIHRoZSBvZmZpY2VzIG9mIGhvbWUtc3RhdGUgbGF3bWFrZXJzLCByZW1p
bmRpbmcgdGhlbSB0aGF0IENvbmdyZXNzIHZvdGVkIG9ubHkgbGFzdCB5ZWFyIHRvIGV4dGVuZCB0
aGUgcHJvZ3JhbSBhbm90aGVyIGZpdmUgeWVhcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBhcmUgZ29pbmcg
dG8gdHVybiBvbmNlIGFnYWluIHRvIG91ciBiaXBhcnRpc2FuIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgY2hhbXBp
b25zLCYjODIyMTsgc2FpZCBUb2RkIEFtYnMsIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBIZWFsaW5nIE91ciBX
YXRlcnMtR3JlYXQgTGFrZXMgQ29hbGl0aW9uLjwvcD48cD5XaGlsZSBEZW1vY3JhdGljIGxhd21h
a2VycyBleGNvcmlhdGVkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHJvcG9zYWwgJiM4MjEyOyAmIzgyMjA7aW5j
cmVkaWJseSBzaG9ydC1zaWdodGVkIGFuZCByZWNrbGVzcywmIzgyMjE7IHNhaWQgUmVwLiBEYW4g
S2lsZGVlIG9mIE1pY2hpZ2FuICYjODIxMjsgUmVwdWJsaWNhbnMgbm90ZWQgdGhhdCBmb3JtZXIg
UHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYSBhdCB0aW1lcyByZWNvbW1lbmRlZCBtb3JlIG1vZGVzdCBy
ZWR1Y3Rpb25zIHRvIHRoZSBpbml0aWF0aXZlLCB3aGljaCBDb25ncmVzcyByZWplY3RlZC48L3A+
PHA+U29tZSBhbHNvIHBvaW50ZWQgb3V0IHRoYXQgZm9ybWVyIFByZXNpZGVudCBHZW9yZ2UgVy4g
QnVzaCBzaWduZWQgaW5pdGlhbCBsZWdpc2xhdGlvbiBhdXRob3JpemluZyBhIHdpZGUtcmFuZ2lu
ZyBHcmVhdCBMYWtlcyBjbGVhbnVwLCBhbHRob3VnaCBoZSBzb3VnaHQgbGl0dGxlIG1vbmV5IGZv
ciBpdC48L3A+PHA+VGhlIGluaXRpYXRpdmUgaGFzIGZ1bmRlZCBuZWFybHkgMywwMDAgcHJvamVj
dHMgYWNyb3NzIHRoZSBlaWdodCBzdGF0ZXMuIEFtb25nIHRoZW06IGVmZm9ydHMgdG8gcHJldmVu
dCBBc2lhbiBjYXJwIGZyb20gaW52YWRpbmcgdGhlIGxha2VzLCBwcmV2ZW50IG51dHJpZW50IHJ1
bm9mZiB0aGF0IGZlZWRzIGhhcm1mdWwgYWxnYWwgYmxvb21zLCByZWJ1aWxkIHdldGxhbmRzIHdo
ZXJlIGZpc2ggc3Bhd24gYW5kIHJlbW92ZSBzZWRpbWVudHMgbGFjZWQgd2l0aCBQQ0JzIGFuZCBv
dGhlciB0b3hpbnMuPC9wPjxwPk5lYXJseSBhbGwgdGhlIGZlZGVyYWwgZ3JhbnRzIHJlcXVpcmUg
Y29zdC1zaGFyZSBwYXltZW50cyBmcm9tIGEgc3RhdGUsIGxvY2FsIG9yIHRyaWJhbCBhZ2VuY3ks
IG9yIHBlcmhhcHMgYSBub25wcm9maXQgb3JnYW5pemF0aW9uLiBCdXQgQW1icyBzYWlkIHRoZXkg
Y2FuJiM4MjE3O3QgYWZmb3JkIHRvIHNob3VsZGVyIHRoZSBidXJkZW4gYWxvbmUuPC9wPjxwPldp
dGhvdXQgZmVkZXJhbCBzdXBwb3J0LCAmIzgyMjA7YWxsIG9mIHRoaXMgcmVzdG9yYXRpb24gd29y
ayB3b3VsZCBjb21lIHRvIGEgaGFsdCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIxMjsmIzgy
MTI7JiM4MjEyOzwvcD48cD5Db250cmlidXRpbmcgdG8gdGhpcyBzdG9yeSB3ZXJlIEFzc29jaWF0
ZWQgUHJlc3MgcmVwb3J0ZXJzIFNjb3R0IEJhdWVyIGluIE1hZGlzb24sIFdpc2NvbnNpbjsgRGF2
aWQgRWdnZXJ0IGluIExhbnNpbmcsIE1pY2hpZ2FuOyBhbmQgU2FyYWggUmFua2luIGluIFJpY2ht
b25kLCBWYS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.