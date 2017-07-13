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Scientists expect ’significant’ algae bloom on Lake Erie

By John Flesher
Associated Press

Published: July 13, 2017 - 04:05 PM
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FILE - In this Aug. 3, 2014, file photo, an algae bloom covers Lake Erie near the City of Toledo water intake crib off the shore of Curtice, Ohio. Scientists are predicting a "significant" algae bloom will form this summer on western Lake Erie, a continuing health hazard in a region where algae toxins forced a temporary tap water shutdown in 2014. (AP Photo/Haraz N. Ghanbari, File)


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